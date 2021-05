Barcelona is bekend terrein voor de Formule 1-coureurs, maar heeft dit jaar een kleine make-over gekregen door de verandering aan bocht tien. Het is het begin van ‘Verstappenland’, zoals Olav Mol de bochtige derde sector in 2016 doopte, toen Max Verstappen er onderweg naar zijn eerste zege telkens genoeg marge wist te pakken op Kimi Räikkönen. FORMULE 1 Magazine neemt je mee trackside.

Bocht tien was jarenlang een licht naar een hairpin neigende linker, een langzame bocht waarvoor je flink in de ankers moest, voor het snelle, kleine klimmetje naar bocht elf (weer links) en door naar twaalf, een rechter doordraaier waarin je op de grens van de grip de snelheid probeert op te bouwen. Sinds dit jaar is bocht tien echter aangepast, langer en ‘vloeiender’ geworden, en daardoor ook sneller.

De coureurs hebben hun twijfels of de verandering het inhalen bevordert, maar de ingreep is om eerlijk te zijn ook veiligheidshalve verricht, niet voor de show. Via bocht tien, elf en twaalf en daarna haaks rechtsaf bij dertien, kom je bij Barcelona’s beruchte chicane – nummer veertien en vijftien op papier. Daarna volgt de laatste bocht, en is het weer het rechte stuk op.

Bottas in de nieuwe combo van bocht 10-11. Foto: Motorsport Images.

Verstappenland

Dat Ziggo Sport-commentator Mol dit gebied in 2016 ‘Verstappenland’ noemde, was met een soort van vooruitziende blik. Sector drie van Barcelona heeft de Red Bull altijd goed gelegen, en heet door het omschreven karakter ook een goed voorproefje voor Monaco te zijn – traditioneel na Spanje op de kalender. Of dit ook geldt voor Red Bulls 2021-model, de RB16B , moet de tijd uitwijzen. In de tweede training gaat het er echter ook even mis voor Verstappen.

In wat zijn snelste rondje moet zijn, komt de Nederlander met wat te veel snelheid de vernieuwde bocht tien in, gaat wijd en komt op het vuil terecht. Zo is te zien dat de bocht verraderlijk blijft, en er ook al snel één lijn in is ontstaan waarbuiten weinig grip is. De meeste coureurs zijn snel gewend aan het nieuwtje op het zo bekende Barcelona, ook al wordt er in het begin van de tweede training nog wel even met verschillende lijnen geëxperimenteerd.

Opvallend is dat Verstappen een paar keer een zichtbaar nauwere lijn neemt. Verderop, in de aanloop naar de chicane, is het verschil tussen de topauto’s van Red Bull en Mercedes en de rest duidelijk te zien. Dit vooral aan de ‘wendbaarheid’ en snelheid waarmee ze zich bij het uitkomen van dertien en positioneren voor veertien en nog wat extra snelheid meepakken.

Knallen op de kerbs

In de chicane zelf valt op dat lokale helden Carlos Sainz en Fernando Alonso deze wat ‘vlakker’ aansnijden, terwijl bijvoorbeeld Nikita Mazepin, Pierre Gasly en AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda meer kerb pakken. Tsunoda doet dat één keer zelfs zo hard, dat zijn auto zich even uitschakelt. Van Mazepin en Mick Schumacher in de nukkige Haas zie je zelfs in de kleine chicane af en toe dat het echt worstelen is. Mazepin knalt echt over de kerbs.

Alonso gaat Gasly voor door de chicane. Foto: Motorsport Images.

Verstappens Red Bull en de Mercedes van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas oogt veel gewilliger. Verstappen rijdt behalve dat ene momentje in bocht tien ook als op rails door ‘Verstappenland’. Waar een baandeel als sector drie Mercedes jarenlang niet lag, is het sinds een reeks aanpassingen aan de achterwielophanging een stuk beter in low speed-delen.

Ongeduldige Alonso

Bij het uitkomen van de chicane, vertellen je oren je als toeschouwer meer dan je ogen. Iemand als Alonso geeft ongeduldig met het gaspedaal spelend tussengas tot het er vol op kan. Verstappen geeft tussen veertien en vijftien ook een dot gas, rondt de bocht en gaat er dan in een keer weer vol op. Iemand als Lando Norris is vloeiender, net als teamgenoot Daniel Ricciardo, geroemd om zijn klassieke rijstijl, al mist hij de chicane ook een keer in zijn geheel.

Wat wel in het oog springt, trackside in Barcelona, is dat veel coureurs dezelfde lijnen rijden. Deels door alle testkilometers die hier worden gemaakt: ze weten de snelste lijn op de millimeter te vinden. Deels door het karakter van dit ‘complex’: je kan zeker in de chicane weinig anders, zo nauw en kort is dit stuk baan in het echt. Die kleine marges zie je ook terug op de tijdenlijst, met de top veertien binnen de seconde. Dat belooft wat voor de kwalificatie.

