Een DNF in Imola, laatste in Monaco en opnieuw een DNF in Spanje: het wil nog niet echt vlotten voor Kimi Antonelli sinds de Formule 1 is neergestreken op Europese bodem. Na zijn race in Barcelona baalt de piepjonge Italiaan, al richt hij ook alweer het vizier op de volgende ronde in Canada. “We zullen alles wat we de afgelopen drie weken hebben geleerd meenemen, analyseren en over twee weken sterker terugkomen.”

Kimi Antonelli kwalificeerde zich als zesde in Barcelona en leek hard op weg naar zes waardevolle punten, maar met nog elf ronden te gaan kwam er abrupt een einde aan zijn race: een probleem met de power unit stuurde de Mercedes-coureur het grind in.

Het is opnieuw een bittere tegenvaller voor de 18-jarige coureur, die in drie races twee DNF’s op zijn naam heeft staan. “Ik ben teleurgesteld over hoe de race van vandaag is verlopen. Het was een lastige Grand Prix met de hoge temperaturen die invloed hadden op de banden. Hoewel we op vrijdag veel werk aan de lange runs hebben gedaan in VT1 en VT2, was het nog steeds een strijd om voor hen te zorgen en een fatsoenlijk tempo aan te houden”, aldus Antonelli tegenover F1.com. “Ik voelde me echter nog steeds goed in de auto. Ik had een goed tempo op de medium banden en ik zette consistente rondetijden neer. Het was dan ook zonde om de dag af te sluiten met een DNF.”

Sterker terugkomen

Antonelli begon het seizoen veelbelovend met enkele sterke resultaten. Zo schreef hij in Miami geschiedenis als de jongste coureur ooit op poleposition, zij het voor de sprintrace. Eenmaal terug op Europese bodem, kreeg de piepjonge Italiaan de nodige tegenslagen te verwerken. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco crashte hij en vanaf P15 wist hij geen vuist te maken: hij eindigde als achttiende, de laatste van de coureurs die de finish haalden. Ook zijn thuisrace in Imola liep op een teleurstelling uit: daar viel hij uit met motorproblemen, evenals in Spanje.

“Over het algemeen is het een moeilijke triple header voor ons geweest”, concludeert Antonelli. “Nu hebben we echter wat tijd om te resetten. Ik kijk er echt naar uit om naar Montreal te gaan voor mijn eerste Canadese Grand Prix. Het is een ander circuit en een ander asfalt dan hier in Barcelona. We bevinden ons ook aan de andere kant van het Pirelli-assortiment wat betreft de verbindingen. We zullen alles wat we de afgelopen drie weken hebben geleerd meenemen, analyseren en over twee weken sterker terugkomen

