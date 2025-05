Mercedes-teambaas Toto Wolff verlegt alvast de focus naar Barcelona. De Zilverpijlen zijn met twee tegenvallende races in Imola en Monaco niet goed begonnen aan de tweede triple header van het jaar, maar hopen in Spanje weer de draad te kunnen oppakken. Wolff voorspelt daarnaast dat de strengere controles op buigbare onderdelen in Barcelona, waaronder op de controversiële flexi-wings, voor meer ‘intrige’ op de Formule 1-grid zullen zorgen.

De tweede triple header van het seizoen is er tot nu toe niet eentje voor Mercedes om over naar huis te schrijven. George Russell bestempelde de race in Imola al als de ‘slechtste dag als team in jaren’, nadat de Zilverpijlen niet meer dan zes punten konden pakken. Heel lang hoefde de Duitse renstal vervolgens niet te wachten op een volgend dieptepunt. Na een moeizame kwalificatie in Monaco voor beide Mercedes-coureurs – Andrea Kimi Antonelli crashte bij het uitkomen van de chicane in Q1, terwijl Russell door motorproblemen niet verder kwam dan Q2 – eindigden beide heren tijdens de race buiten de top-tien.

Teambaas Toto Wolff hoopt daarom op revanche tijdens de GP Spanje. “We willen dit weekend in Barcelona de draad weer oppakken”, blikt de Oostenrijker alvast vooruit in de voorbeschouwing. “Het is een circuit dat een goede test is voor een auto, met een mix van lage, middelhoge en hogesnelheidsbochten. Dat zal nuttig zijn om onze recente updates en onze positie ten opzichte van onze concurrenten te beoordelen nu we aan het tweede deel van het seizoen beginnen.”

‘Meer intrige in Barcelona’

De Zilverpijlen geven de hoop op overwinningen dit seizoen nog niet op, maar Wolff geeft toe dat de weg naar een zege nog lang is. “Met nog zestien races op de kalender, is er nog een lange weg te gaan. Het team is nog steeds op zoek naar goede prestaties en de bijgewerkte technische richtlijn voor de voorvleugel van dit weekend zal voor nog meer intrige zorgen.” De FIA gaat vanaf de GP Spanje strenger controleren op buigbare onderdelen aan de bolides, en volgens de teambaas kan dat de pikorde tussen de Formule 1-teams wel eens doen veranderen. “We concentreren ons echter op onszelf en kijken ernaar uit om het beter te doen dan we de afgelopen twee races hebben gedaan”, concludeert de Oostenrijker.

