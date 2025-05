Drama voor Mercedes: Kimi Antonelli komt niet verder dan P15 door een crash in Q1, in de daaropvolgende sessie begeeft de bolide van teamgenoot George Russell het ook. “Ik heb geen motorvermogen meer”, meldt de Brit over de boordradio. Het resultaat: de Italiaan start de race vanaf P15, Russell zal een plek daarvoor op P14 vertrekken.

Bij het uitkomen van bocht 1 is George Russell hard over een kerbstone gereden, waarna zijn Mercedes vermogen verliest. Ondanks meerdere pogingen de auto opnieuw te starten via verschillende schakelaars, krijgt hij de motor niet meer aan de praat. Vooralsnog lijkt het om een elektrisch probleem te gaan.

