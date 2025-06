Niets lijkt een podiumplaats voor Max Verstappen in de Grand Prix van Spanje in gevaar te brengen, totdat de Nederlander na een safety car-situatie door een tijdstraf van tien seconden wordt teruggeworpen naar de tiende plaats. Een flinke dreun voor de regerend wereldkampioen in de strijd om de wereldtitel, want McLaren boekt een één-tweetje en slaat een gat in het klassement. Bekijk hier een overzicht van de stand in het rijderskampioenschap na negen races.

Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 186 2 Lando Norris McLaren 176 3 Max Verstappen Red Bull 137 4 George Russell Mercedes 111 5 Charles Leclerc Ferrari 94 6 Lewis Hamilton Ferrari 71 7 Kimi Antonelli Mercedes 48 8 Alexander Albon Williams 42 9 Isack Hadjar Racing Bulls 21 10 Esteban Ocon Haas 20 11 Nico Hülkenberg Sauber 16 12 Lance Stroll Aston Martin 14 13 Carlos Sainz Williams 12 14 Pierre Gasly Alpine 11 15 Yuki Tsunoda Racing Bulls/Red Bull 10 16 Oliver Bearman Haas 6 17 Liam Lawson Red Bull/Racing Bulls 4 18 Fernando Alonso Aston Martin 2 19 Gabriel Bortoleto Sauber 0 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

