In een boeiend strategisch gevecht op Circuit de Catalunya bij Barcelona heeft Oscar Piastri zondag zijn voorsprong in het WK verder vergroot. De Australiër van McLaren schrijft koelbloedig de GP van Spanje op zijn naam, voor teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen en Red Bull hanteren een afwijkende bandenstrategie (drie-stopper) en mogen lang hopen op een sportieve stunt, maar de wereldkampioen wordt na een chaotische slotfase slechts afgevlagd als vijfde. Door een tijdstraf van tien seconden wordt hij even later zelfs teruggezet naar P10! Verstappen is des duivels!

Hierbij, de GP van Spanje in vogelvlucht:

RONDE 1/66: Max Verstappen heeft in de Spaanse hitte (30 graden Celsius) een goede start en weet vanaf P3 op de meters naar de eerste bocht Lando Norris voor hem te verschalken. Oscar Piastro maakt op pole geen fout en behoudt de leiding. Opvallend is verder de uitstekende start van Nico Hülkenberg (van P15 naar P10), terwijl George Russell juist een slechte start kent. De Brit van Mercedes valt van P4 terug naar P6, achter de Ferrari’s van Hamilton en Leclerc. Lance Stroll mist de race vanwege een blessure, Yuki Tsunoda start vanuit de pitlane.

9/66: Namens Ferrari zijn de teamgenoten Lewis Hamilton en Charles Leclerc in een hevig gevecht verwikkeld om P4. De strijd gaan ten koste van de banden uiteraard, maar de teamleiding grijpt niet in. Aan kop rijdt Piastri langzaam maar zeker weg bij Verstappen (marge: ruim 3,5 seconden) en komt de laatste onder druk te staan van Lando Norris achter hem.

13/66: Norris gaat met DRS op het rechte stuk bij start/finish voorbij aan Max Verstappen, die last heeft van onderstuur. Verdedigen heeft weinig zin tegen de McLaren met een surplus aan snelheid. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull komt even later naar binnen voor zijn eerste pitstop (van soft naar soft) en probeert zo een undercut bij Norris te plaatsen. In bocht 5 stuurt ondertussen Fernando Alonso zijn Aston Martin door het grind.

Snelle rondetijden Verstappen

22/66: Verstappen rijdt snelle rondetijden, terwijl de McLarens lang buiten blijven. Norris komt als eerste van de twee naar binnen en komt als derde terug de baan op, circa tien seconden achter Verstappen. Piastri komt een ronde later als leider van de wedstrijd ook naar binnen en verruilt zijn softs voor nieuwe mediums. Hij komt op vijf seconden van Verstappen terug op de baan, op P2 dus. Stand achter de top-drie: Leclerc, Hamilton, Russell, Gasly, Antonelli, Hülkenberg en Hadjar.

27/66: Alexander Albon verliest een stuk van zijn voorvleugel na contact met Liam Lawson in strijd om P12. Even later komt hij naar binnen om een opgelegde tijdstraf van tien seconden te incasseren en daarmee met een schone lei aan de volgende race in Canada te kunnen beginnen. Een ronde later komt hij definitief naar binnen, daarmee is de Brit van Williams de eerste uitvaller van de race.

30/66: Verstappen gaat voor de tweede keer naar binnen en verruilt de softs voor mediums. Hij komt net voor Hamilton terug op de baan, op P4. Bij Red Bull kiest men derhalve voor een afwijkende drie-stop-strategie ten opzichte van McLaren.

‘All to play for, Max’

42/66: Verstappen vliegt over de baan en rijdt op het verse rubber naar de McLarens van Piastri en Norris toe. Verstappens engineer Gianpiero Lambiase geeft aan dat de zege nog altijd binnen bereikt lijkt: ‘All to play for, Max’. Achteraan wordt Verstappens teamgenoot Tsunoda – op P13 – inmiddels op een ronde gezet.

48/66: Max Verstappen komt voor de derde maal naar binnen (softs) en probeert een undercut bij Norris. McLaren reageert, haalt de ronde erna de Brit, vorige week nog winnaar van de GP van Monaco, naar binnen en pareert de aanval. Norris komt één seconde voor Verstappen terug op de baan. De Nederlander komt wel meteen binnen DRS-bereik.

55/66: Gele vlag! Kimi Antonelli parkeert zijn Mercedes-auto in het grind vanwege motorproblemen. De top van het veld reageert. Ook Verstappen duikt de pits in en krijgt – enigszins verrassend, ook voor Verstappen – een vers setje harde banden onder. De mannen voor en achter hem rijden allemaal op gebruikte softs.

Dramatische herstart Verstappen

61/66: De hervatting van de race verloop dramatisch voor Verstappen. Hij is de auto bijna kwijt, Charles Leclerc profiteert. De twee maken daarbij contact, tot woede van Verstappen. George Russell profiteert bijna ook, hij maakt evveneens contact met Verstappen, die noodgedwongen de vluchtroute verkiest en daarmee de Brit voorblijft. Ondertussen zijn de McLarens in alle hectiek op weg naar een nieuwe dubbelslag.

65/66: Verstappen wordt door Lambiase opgedragen de plek te geven aan Russell, tot woede van Verstappen. Bij de eerste poging raken de twee elkaar andermaal. Even later gaat Russell alsnog voorbij. Stand aan kop: Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Verstappen.

66/66: Oscar Piastri wint voor de vijfde keer dit seizoen een GP, ditmaal voor Lando Norris. Max Verstappen wordt als vijfde afgevlagd. Hij is des duivels. Meteen na de streep wordt de stemming er niet beter op als hij een tijdstraf opgelegd krijgt voor het akkefietje met Russell en terugvalt naar P10.

Top-10: Piastri, Norris, Leclerc, Russell, Hülkenberg, Hamilton, Hadjar, Gasly, Alonso, Verstappen.

Uitslagen

