Nico Rosberg heeft zich uitgesproken over de huidige vorm van Lewis Hamilton en suggereert dat diens leeftijd mogelijk begint mee te spelen in zijn prestaties. Rosberg, voormalig wereldkampioen en ex-teamgenoot van Hamilton, merkt op dat de 40-jarige Brit nog altijd een grootheid is, maar dat de tijd voor niemand stilstaat. Zeker naast iemand als Charles Leclerc zouden de jaren beginnen te tellen.

Lewis Hamilton, die dit seizoen de overstap maakte van Mercedes naar Ferrari, moest het in de afgelopen acht Grands Prix vaak afleggen tegen teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask was vooral op de zaterdagen een maatje te groot voor Hamilton, iets dat Nico Rosberg niet is ontgaan. “Het is eigenlijk een voortzetting van wat we vorig jaar bij Mercedes al zagen”, vertelde Rosberg bij Sky Sports. “Toen was er al een lichte terugval zichtbaar en had Russell vaak de overhand. Hij eindigde zelfs boven Hamilton in het kampioenschap.”

Strijd met Charles Leclerc

“Nu zie je bij Ferrari opnieuw een verschil in snelheid, vooral tijdens de kwalificaties”, voegde Rosberg eraan toe. “Leclerc is op de zaterdagen uitzonderlijk snel, dus daar zal Hamilton echt aan moeten werken.” Met zijn veertig jaar is Hamilton momenteel de op één na oudste coureur op de grid, achter veteraan Fernando Alonso. Toch lijkt het alsof het verval bij Hamilton eerder is ingezet dan bij zijn Spaanse rivaal, denkt Rosberg.

“Zelfs de allergrootsten aller tijden worden op een gegeven moment wat langzamer”, lichtte de Duitser toe. “Dat is gewoon leeftijdsgebonden. Als je veertig bent, dan gaat dat vroeg of laat gebeuren. De vraag is of dat moment voor Hamilton is aangebroken. Een tiende van een seconde kan al bepalend zijn in deze sport, zeker als je het moet opnemen tegen iemand als Leclerc, die wordt beschouwd als een van de beste kwalificeerders van zijn generatie.” Tijdens de kwalificatie voor de GP van Spanje slaagde Hamilton er wel in om af te rekenen met zijn jongere teamgenoot. Hij tekende voor de vijfde tijd, Leclerc werd zevende.

