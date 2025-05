Nico Rosberg steekt de loftrompet over Max Verstappen. De Nederlander kent weliswaar een uitdagend seizoen bij Red Bull, maar is nog steeds de ‘coureur van het jaar’ voor de oud-kampioen van Mercedes. Rosberg ziet waar Verstappen tijd wint ten opzichte van de vele teamgenoten die hij al heeft versleten, en benadrukt dat de ‘magische’ wereldkampioen nog altijd in de race is voor zijn vijfde titel op rij.

In de aanloop naar de GP van Spanje verklaarde Verstappen dat hij nog niet het gevoel heeft dat hij om de titel strijdt. McLaren-rijders Oscar Piastri en Lando Norris zouden over een veel betere auto beschikken, wat het hem lastig maakt om mee te dingen naar het kampioenschap. Toch vindt Nico Rosberg, die in 2016 de titel won ten koste van Lewis Hamilton, dat Verstappen wel degelijk meedoet in de strijd om het WK.

“Max (Verstappen, red.) zit er nog steeds goed bij”, aldus Rosberg tegenover Sky Sports. “Het laatste normale circuit was Imola, en daar domineerde hij de race. Hij was heel, heel snel. Hier in Spanje zien we dat hij iets achterloopt, maar hij zit er nog steeds dichtbij, en je weet nooit echt hoeveel brandstof de teams in de vrije trainingen verbruiken. Hij rijdt ongelooflijk goed.” Waar Norris en Piastri de snelste waren in respectievelijk VT1 en VT2, noteerde Verstappen de tweede en derde tijd.

‘Uit de kunst’

“Voor mij is hij, tot nu toe, de coureur van het jaar”, voegde Rosberg eraan toe. “Je kunt Verstappen gewoon niet buiten beschouwing laten. Het is lang geleden dat ik langs de baan heb gestaan, maar de magie van Max Verstappen zit er nog steeds.” Als oud-coureur kan de 39-jarige Duitser precies zien waar de Limburger uitblinkt. “Deze auto’s zijn natuurlijk heel nerveus aan de achterkant”, legde hij uit. “Je ziet de coureurs veel corrigeren – de achterwielen willen altijd uitbreken. Iedereen heeft er zijn handen vol aan.”

LEES OOK: Jos Verstappen met de schrik vrij na koprol in Zweedse rally: ‘Erg moeilijk’

“Maar als Max Verstappen de bocht doorkomt, dat is echt ongelooflijk”, grijnsde Rosberg. “Hij filtert het onderstuur eruit en maakt er een oversturende auto van – elke andere coureur zou dan echt moeten freestylen, maar hij weet dat overstuur perfect te controleren. Hoe hij in zo’n klein venster de balans weet te houden, dat is echt uit de kunst. Ongelooflijk. Bij Yuki Tsunoda, bijvoorbeeld, zie je diezelfde hoeveelheid onderstuur, maar zodra hij op het gas gaat, breekt die achterkant toch weer uit. Dat is de essentie. Daarom is Verstappen altijd zes tienden sneller dan al zijn teamgenoten”, besloot Rosberg. “Dat waren stuk voor stuk goede coureurs, maar het komt neer op het fijne gevoel en de snelheid waarmee je zeer, zéér kleine details kunt verwerken. Kunstzinnig gewoon.”

Lees hier alles over GP Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.