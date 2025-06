Max Verstappen neemt het op voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner staat in Barcelona onder druk, nadat hij tijdens de kwalificatie niet verder kwam dan een laatste plaats. Volgens Verstappen laat dat eerder zien dat er iets mis is met de RB21 dan met zijn teamgenoot zelf, maar adviseur Helmut Marko is een stuk strenger voor Tsunoda.

Het contrast tussen teamgenoten Max Verstappen en Yuki Tsunoda kon bijna niet groter tijdens de kwalificatie in Barcelona. Terwijl de Nederlander zich keurig voor de tweede startrij kon kwalificeren, pakte de Japanner de laatste startplek op de grid. Tsunoda vangt de race in Spanje aan vanuit de pitstraat, nadat Red Bull besloot om de coureur onder meer een nieuwe achtervleugel, dezelfde als Verstappen, te geven.

LEES OOK: Verslagen Tsunoda (P20) staat voor een raadsel na kwalificatie: ‘Geen tempo’

Verstappen verdedigt echter de prestaties van zijn teamgenoot. De coureur gelooft dat Tsunoda’s worstelingen met de RB21 eerder aan de auto liggen dan aan de Japanner zelf. “Het is geen pannenkoek, hé”, zegt Verstappen tegen de Nederlandse media. “Dat heeft hij in het verleden wel bewezen. Hij was vaak sneller dan Liam Lawson, dus dit zegt vermoedelijk juist veel over de auto. Wat precies? Dat mogen jullie zelf invullen.”

Marko strenger voor Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ondertussen wat strenger voor de nieuwste Red Bull-coureur. “Er moeten zeker vraagtekens worden gezet bij zijn laatste plaats (in de kwalificatie, red.), ook al rijdt Yuki niet met de nieuwste specificatie van de auto”, vertelt de Oostenrijker. “De vloer en sommige andere onderdelen zijn anders dan die van Max. Maar hij heeft ze zelf om zeep geholpen in Imola!”

De Japanner crashte tijdens de kwalificatiesessie van de GP Emilia-Romagna, en kwam vervolgens tijdens de race niet hoger dan een tiende plaats. “Het lijkt erop dat Yuki zich in de kwalificatie niet kan verbeteren,” vervolgt Marko. “Zijn resultaten zijn teleurstellend. We moeten alles analyseren.”

