De vloek van het tweede Red Bull-stoeltje? Yuki Tsunoda noteerde in de kwalificatie voor de GP van Spanje de twintigste tijd – niet eens in de buurt van teamgenoot Max Verstappen. Na wat problemen van Franco Colapinto bij het uitkomen van de pitstraat had de Japanner slechts één kans om zich te kwalificeren voor Q2. Door een ‘gebrek aan tempo’ reed Tsunoda echter de langzaamste tijd van de sessie.

“Het is zwaar”, verzuchtte een verslagen Tsunoda tegenover F1TV. “Ik heb gedurende de week mijn best gedaan om de huidige problemen te verhelpen.” Tijdens de afgelopen GP van Monaco strandde de 25-jarige coureur in de tweede kwalificatiesessie. In de race viel hij terug naar de zeventiende plaats. “Helaas had ik tijdens de eerste vrije training al door dat er iets vreemds aan de hand was”, verklaarde hij in Spanje. “Ik had gewoon nul grip. We hebben ons best gedaan om dat op te lossen, maar dat is niet gelukt.”

‘Problemen maskeren’

“Elke keer dat we de set-up proberen aan te passen, voelt het alsof we de problemen een beetje maskeren”, vervolgde Tsunoda kritisch. “Het is nooit een duidelijke stap in de goede richting.” De Red Bull-coureur heeft al vaker uitgelegd dat hij moeilijk overweg kan met de onvoorspelbare RB21. In vergelijking met de Racing Bulls-bolides die hij gewend is, kan hij maar moeilijk de grenzen opzoeken.

“Het is ook niet alsof ik vandaag fouten maakte of iets dergelijks”, reflecteerde Tsunoda op zijn kwalificatie. “Het rondje was best oké. Maar met het tempo dat ik had, had ik ook met drie sets verse banden niets uit kunnen halen. Dat is gewoon ontzettend zwaar om te moeten accepteren.” De vraag is of Tsunoda er nog in slaagt om punten te scoren in Barcelona. Tijdens de GP van Emilia-Romagna startte hij – na een flinke crash in de kwalificatie – ook al achteraan. Toen scoorde hij uiteindelijk één WK-punt namens de Oostenrijkers.

