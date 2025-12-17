Het bestuur van de GP van Barcelona zou een nieuwe overeenkomst hebben bereikt met de Formule 1. Naar verluidt blijft het Circuit de Barcelona-Catalunya tot en met 2032 op de kalender staan, zij het volgens een roulatiesysteem met Spa-Francorchamps. Het huidige contract loopt volgend jaar af. Madrid heeft ondertussen een langdurige samenwerking veiliggesteld; vanaf 2026 wordt er geracet op een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad.

Na maanden van onderhandelingen heeft de GP van Barcelona zich verzekerd van een nieuwe Formule 1-deal, meldt het Spaanse La Vanguardia. Volgens bronnen moet het contract nog worden ondertekend, maar de samenwerking omvat drie seizoenen: 2028, 2030 en 2032. Daarmee keert de race om het jaar terug en wisselt Barcelona af met de GP van België op Spa-Francorchamps. Het evenement zal bovendien onder de naam ‘GP van Barcelona-Catalunya’ op de kalender blijven staan. De Spaanse GP wordt vanaf volgend jaar verreden in Madrid.

De Catalaanse overheid speelt een sleutelrol in het proces. Miquel Samper, minister van Bedrijven en Werkgelegenheid, bevestigde dat ‘de onderhandelingen op schema liggen’, maar benadrukte dat er nog ‘niets is ondertekend’. Volgens ingewijden betaalt Barcelona straks bijna 28 miljoen euro per jaar om de Formule 1 te mogen ontvangen, in lijn met de door Liberty Media opgelegde verhogingen.

Roulatiesysteem

Een mogelijke verlenging van de GP van Barcelona markeert de start van een nieuw roulerend systeem voor Europese circuits. België kondigde eerder al een overeenkomst aan voor vier races over zes seizoenen – 2026, 2027, 2029 en 2031 – wat precies aansluit op de drie seizoenen waarin Barcelona gastheer zou willen zijn. Eerder was er sprake van een roulatiesysteem waarbij ook de Dutch GP op Zandvoort wisselend op de kalender zou staan. Het Nederlandse bestuur trekt na 2026 echter zelf de stekker uit het evenement. De Portugese GP op het circuit van Portimão staat inmiddels paraat als vervanger.

Er is momenteel beperkte ruimte voor Europese circuits op de wereldwijd populaire Formule 1-kalender. Met de groeiende vraag vanuit nieuwe markten zijn er zo’n tien weekenden weggelegd voor Europese races. Barcelona aasde aanvankelijk op een langlopende overeenkomst tot 2036, vergelijkbaar met Madrid, om de investeringen in verbeteringen en modernisering van het circuit terug te verdienen.

