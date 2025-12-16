De Formule 1 keert in 2027 terug naar Portugal! Dat werd dinsdag bekendgemaakt. In het verleden werd er al meerdere keren geracet in het Zuid-Europese land, zowel op stratencircuits als op het beroemde Estoril. Vanaf 2027 doet de koningsklasse opnieuw het circuit van Portimão in de Algarve aan; het bestuur tekende een tweejarige overeenkomst. Tijdens de coronapandemie werd de GP van Portugal hier al tweemaal verreden, voordat Portimão in 2022 weer van de kalender verdween.

In augustus maakte premier Luís Montenegro al kenbaar dat hij de Grand Prix van Portugal nieuw leven wilde inblazen. “Grote evenementen dragen het meest bij aan de promotie van deze regio”, verklaarde hij tijdens het Festa do Pontal. “We hebben de MotoGP, het vlaggenschip van de motorsport, al binnengehaald voor 2025 en 2026.” Dankzij een nieuwe, tweejarige deal komt ook de Formule 1 naar het Algarve-gebied.

Nieuwe kalender

“Ik ben verheugd dat Portimão terugkeert op de kalender en dat de sport de passie van onze fantastische Portugese fans blijft aanwakkeren”, reageerde Formule 1-CEO Stefano Domenicali op de officiële kanalen. “Het circuit biedt spanning vanaf de eerste bocht; de fans staan hier op de banken. Ik kijk ernaar uit om opnieuw samen te werken om ervoor te zorgen dat Portimão op indrukwekkende wijze terugkeert op de kalender.”

Volgens de Portugese krant A Bola is de regering bereid zo’n 27 miljoen euro te investeren om een race in de Algarve mogelijk te maken. De terugkeer van de GP van Portugal past binnen de veranderende Formule 1-kalender. Zo verdwijnt de Dutch GP op Zandvoort na de laatste editie in 2026, terwijl meerdere Grands Prix in aanmerking komen voor een rotatieregeling, waaronder Barcelona en Spa-Francorchamps.

GP Portugal

Het Algarve International Circuit, beter bekend als Portimão, is een 4,653 kilometer lang circuit in het zuiden van Portugal. In 2020 en 2021 werden hier, vanwege de coronapandemie, twee Grands Prix georganiseerd. Beide edities werden gewonnen door Lewis Hamilton. De baan werd destijds geprezen om zijn uitdagende lay-out en grote hoogteverschillen. Ook Max Verstappen toonde zich enthousiast. “Het is een geweldige baan”, blikte hij in 2020 vooruit op de GP van Portugal. “Zeker in de regen is het een erg leuk circuit om op te rijden. De hoogte varieert enorm en de lay-out is gewoon heel cool. Het is een redelijk technisch, maar ook snel circuit.”

De GP van Portugal kent een rijke geschiedenis. In de beginjaren van de Formule 1 werd er al geracet in Porto en Monsanto, maar vanaf 1984 kreeg het circuit van Estoril een vaste plek op de kalender. Legendarische coureurs als Alain Prost en Nigel Mansell wisten daar meerdere keren te winnen. In 1996 werd er voor het laatst op Estoril geracet.

