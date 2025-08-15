Luís Montenegro, de premier van Portugal, wil de Formule 1 terughalen naar de Algarve. In een recente toespraak sprak hij de wens uit om het circuit van Portimão in 2027 weer op de kalender te krijgen. Volgens Montenegro voldoet de baan aan alle strenge eisen van de FIA; er wordt enkel nog gewacht op de officiële documentatie. Tijdens de coronapandemie was Portimão al twee keer het decor van de Portugese GP.

Montenegro onthulde tijdens het Festa do Pontal in de Algarve dat hij de Formule 1 wil terugbrengen naar de regio. “Grote evenementen dragen het meest bij aan de promotie van dit gebied”, verklaarde hij. “We hebben de MotoGP, het vlaggenschip van de motorsport, al binnengehaald voor 2025 en 2026. En ik kan u verzekeren dat alles gereed is om de terugkeer van de Formule 1 naar de Algarve in 2027 te formaliseren.”

Portugese Grand Prix

“Deze evenementen vergen weliswaar een financiële inspanning van de overheid, maar ze leveren via directe inkomsten én promotie een rendement op dat absoluut de moeite waard is”, voegde Montenegro eraan toe. Tijdens de coronapandemie reisde het Formule 1-circus tweemaal af naar het in 2008 opgeleverde circuit van Portimão. Lewis Hamilton, destijds rijdend voor Mercedes, won zowel de editie van 2020 als die van 2021. Buiten deze Grands Prix heeft de Formule 1 nooit eerder in de Algarve geracet.

Toch kent de Portugese GP een rijke geschiedenis. In de beginjaren van de Formule 1 werd er al geracet in Porto en Monsanto, maar vanaf 1984 kreeg het circuit van Estoril een prominente plek op de kalender. Legendarische coureurs als Alain Prost en Nigel Mansell wisten er meerdere keren te zegevieren. In 1996 werd er voor het laatst op Estoril geracet.

