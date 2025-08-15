Voormalig coureur Ralf Schumacher is van mening dat er in de moderne Formule 1 geen plaats is voor managers zoals Flavio Briatore. De excentrieke Italiaan accepteerde vorig jaar een rol als topadviseur bij het team van Alpine. Enkele decennia geleden leidde hij het team, toen onder de Renault-naam, al naar grote successen met Fernando Alonso. Schumacher pleit juist voor meer technici aan de top van de sport.

Het terugkeren van Flavio Briatore in 2024 ging gepaard met veel controverse. De 75-jarige zakenman werd ooit verbannen uit de Formule 1 vanwege zijn aandeel in het crashgate-schandaal. Inmiddels zijn de gemoederen enigszins bedaard en is Briatore, sinds het plotselinge vertrek van Oliver Oakes, de facto teambaas bij Alpine. Ralf Schumacher, wiens broer en zevenvoudig wereldkampioen Michael midden jaren negentig voor Briatore reed bij het toenmalige Benetton, vraagt zich af of de Italiaan nog wel geschikt is om een Formule 1-team te leiden.

De analist pleit voor ingenieurs en technici, in het bijzonder voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Die leidde het team naar acht coureurstitels en zes constructeurstitels voordat hij in juli plotseling werd ontslagen. “Ik denk dat de tijd voor figuren zoals Flavio (Briatore, red.) voorbij is”, aldus Schumacher tegenover Bild. “Je hebt technisch vaardige mensen aan de top nodig, iemand zoals Horner. Flavio zou dan kunnen helpen als organisator en netwerker, als gezicht naar de buitenwereld.”

Ingenieurs aan de top

De afgelopen jaren zijn steeds meer technisch directeuren overgestapt naar managementfuncties bij Formule 1-teams. Tegenwoordig hebben alle teams iemand met een ingenieursachtergrond aan het roer, met uitzondering van Alpine en Mercedes. Dit is een opmerkelijke verandering ten opzichte van de traditionele managementstructuur binnen de sport. Williams sloeg in 2023 al deze richting in door voormalig strategisch directeur James Vowles aan te stellen. Onder leiding van de Brit beleeft het team zijn beste seizoen in tien jaar en staat het momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap.

Schumacher was lovend over het functioneren van Vowles. “Hij is de juiste man. Williams had lange tijd zeer vastgeroeste structuren die moeilijk te doorbreken zijn”, lichtte hij toe. De Duitser reed tussen 1999 en 2004 voor het team uit Grove en won zes Grands Prix. “Vowles is er al gedeeltelijk in geslaagd om die structuren te doorbreken”, vervolgde hij. “Het team heeft een goede positie binnen de sport en beschikt over sterke coureurs. Daarbij zijn ze niet langer bezig met de ontwikkeling van de huidige auto; ze richten zich volledig op 2026. Het zal heel spannend zijn om te zien wat ze daarmee bereiken.”

James Vowles aan de Williams-pitmuur (Getty Images)

