Manipulatie, verzekeringsfraude, belastingontduiking, belangenverstrengeling en gevangenisstraf. Het zijn niet per definitie competenties of eigenschappen die je verwacht bij een Executive Advisor van een beursgenoteerde en wereldwijd opererende multinational. Je zou mogen verwachten dat ondernemingen van die schaal er alles aan gelegen is compliant te blijven en haar reputatie niet te grabbel te gooien. Maar uitzonderingen zijn er altijd…

En dus staat Flavio Briatore (75 jaar, op de foto rechts) sinds een paar maandjes gewoon aan het hoofd van het F1-team van Alpine, onderdeel van de Renault Groep. Officieel is hij geen teambaas, aangezien hij de vereiste FIA-licentie mist, maar bij Renault deinst men er niet voor terug een schijnconstructie op te tuigen. Formeel is Briatore Executive Advisor. Op interim-basis moet hij de boel weer op de rails zien te krijgen na het plotselinge vertrek van Oliver Oakes begin mei.

Oakes vertrok op de zondagavond na de GP van Miami spoorslags naar Dubai. Om persoonlijke redenen. Toeval of niet, diens broer (en zakenpartner) William was enkele dagen ervoor met grote sommen cash gearresteerd op verdenking van witwassen van Russisch geld en criminele activiteiten.

Bij Renault zou de screening van nieuw personeel wel een tikkeltje scherper mogen, lijkt me. Zeker ook in het geval van Briatore had men de mogelijke risico’s van een eventuele benoeming vooraf zorgvuldig in kaart moeten brengen, bijvoorbeeld op het vlak van reputatieschade.

Want laten we eerlijk zijn, Flavio Briatore was – en is – fouter dan fout. In de F1 boekte successen met Michael Schumacher bij Benetton en later met Fernando Alonso bij Renault, maar hij zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als het kwade genius – samen met technisch directeur Pat Symonds – achter Crashgate. Voor wie het niet meer weet: in 2008 kreeg Nelsion Piquet jr. de opdracht om tijdens de GP van Singapore opzettelijk te crashen om daarmee zijn Renault-teamgenoot Alonso te bevoordelen.

Het schandaal later aan het licht, waarna de flamboyante Italiaan levenslang werd geschorst voor alle autosportactiviteiten onder de vlag van de FIA. Een Franse rechtbank maakte dat later ongedaan, maar tot dit jaar bekleedde hij geen officiële functie meer in de paddock. Het weerhield hem er trouwens niet van om geregeld – en zonder enige schroom – races te bezoeken, vooral in zijn hoedanigheid als manager van diverse coureurs.

Bij Alpine is de nood hoog en de spoeling dun. Anders valt het niet te verklaren dat men met iemand als Briatore in zee is gegaan. Natuurlijk, de man brengt veel kennis en ervaring mee en weet als geen ander wat nodig is om succes te behalen: een grote bek, een uitgebreid netwerk, een hoop geld en twee goede coureurs.

Op dit moment heeft Briatore er slechts één, Pierre Gasly. Het tweede zitje is ook bij Alpine een hoofdpijndossier, een beetje vergelijkbaar met Red Bull.

Vorig jaar botste Gasly op en naast de baan met Esteban Ocon die later het hazenpad koos. Dit seizoen mocht Jack Doohan zes races lang aanmodderen voordat Briatore de Australiër voor wie hij nota bene het management verzorgt zonder enig scrupule kapittelde en Franco Colapinto binnenhaalde. Colapinto doet het niet veel beter en zit nu op zijn beurt weer op de wip. En ondertussen staat Alpine gewoon laatste in het constructeurskampioenschap. De Franse slag loont vooralsnog bepaald niet.

En Briatore? Persoonlijk vind ik het best mooi dat hij weer rondloopt in de paddock. Hij geeft op onconventionele wijze toch kleur aan de sport. Maar Renault – en ook FIA en FOM – hadden dit nooit moeten laten gebeuren. Bij Renault denkt men nu trouwens alweer na over een teambaas voor de lange termijn. Daarbij is de naam van Christian Horner gevallen. Goh, je verwacht het niet…

