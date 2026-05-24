Het is geen goed raceweekend voor de bosmarmotten die rond het Circuit Gilles Villeneuve in Canada wonen. Nadat Alexander Albon tijdens de eerste vrije training van de GP Canada al een beestje had aangereden, overkwam Pierre Gasley een etmaal later hetzelfde. De Alpine-coureur liep zo in kwalificatie schade aan de bodemplaat van zijn A526 op.

Nadat eerder Alexander Albon al een bosmarmot – in het Engels beter bekend als groundhogs – aanreed tijdens de eerste vrije training in Canada, was het een dag later de beurt aan Pierre Gasly. De Franse coureur reed tegen het beestje tijdens de kwalificatie. In tegenstelling tot Albon kon Gasly doorrijden, maar liep hij wel schade op aan zijn Alpine-bolide.

LEES OOK: Bizar: Albon rijdt bosmarmot aan en crasht in vrije training GP Canada

Alpine-topman Steve Nielsen sprak na de sessie over wat er precies gebeurde. “Voor Pierre hebben we wat experimenten gedaan met de afstelling en enkele aerodynamische onderdelen vervangen om te proberen hem meer op zijn gemak te laten voelen in de auto,” legde Nielsen uit, tegenover de media in Montreal. “Hoewel het iets beter gaat, voelt hij zich duidelijk nog steeds niet op zijn gemak met het huidige pakket en moeten we blijven zoeken naar de oorzaak, want het is zeker ongebruikelijk om hem zo ver achter te zien bij de verwachtingen.”

Schade door een bosmarmot

“Helaas liep hij in Q1 wat schade aan de bodemplaat op doordat hij een bosmarmot langs de baan raakte, wat van invloed was op het rijgedrag van zijn auto in Q2”, bevestigde de Alpine-topman de aanrijding met het beestje. Gasly leek zelf niet bewust van de opgelopen schade aan zijn auto toen hij direct na de kwalificatie terugblikte. “We zijn aan mijn kant extreem traag”, zei hij. “We weten dat we duidelijk werk te doen hebben, maar op dit moment is het al twee weekenden precies hetzelfde. Ik voel dat er iets niet klopt, maar ik heb de hulp van het team nodig.”

Het is niet het eerste jaar dat Formule 1-coureurs bosmarmotten tegenkomen op de baan. In 2025 reed Lewis Hamilton ook al tegen het beestje aan. De zevenvoudig wereldkampioen was er toen kapot van. “Ik hou van dieren en dat is zo, zo triest. Dat is me hier nog nooit overkomen”, zei Hamilton toentertijd.

De bosmarmotten zijn inheems aan het Ile Notre-Dame in Montreal, waar de GP Canada plaatsvindt, waardoor de beestjes wel vaker over het circuit schieten tijdens Formule 1-sessies (Getty Images).

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.