De Renault-groep heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar gevonden voor een minderheidsaandeel in Alpine. 24 procent van het F1-team is sinds enkele jaren in handen van investeringsmaatschappij Otro Capital. Die partij wil haar aandelen inmiddels van de hand doen, maar tot september heeft moederbedrijf Renault een vetorecht over de verkoop. Renault-CEO François Provost noemde de samenwerking met Otro tijdens het voorbije raceweekend in Groot-Brittannië ‘onsuccesvol’.

Naar verluidt hebben verschillende geïnteresseerden aangeklopt bij Renault, onder wie Mercedes en een nieuwe investeringsgroep onder leiding van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. In mei liepen de onderhandelingen met Mercedes al spaak; beide partijen bereikten geen overeenstemming over de waardering van Alpine. Sindsdien houdt de Franse autogigant de boot af. Provost benadrukte de toewijding van Renault aan de Formule 1 en stelde dat het vinden van de juiste partij daarbij de hoogste prioriteit heeft.

Gedeelde visie

“Wij leiden het team”, benadrukte hij tegenover The Race tijdens de Grand Prix op Silverstone. “Otro heeft geen zeggenschap en voegt niets toe aan de dagelijkse bedrijfsvoering. Renault is volledig verantwoordelijk en doet al het werk. De samenwerking met Otro was bovendien onsuccesvol”, vervolgde hij ernstig. “Ze hebben onze toestemming nodig om te verkopen, en die zullen we vroeg of laat wellicht geven. Vanuit operationeel oogpunt heeft dat echter geen gevolgen, en dat is voor mij het belangrijkste.”

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Voor Provost is het essentieel dat een nieuwe partij wél van toegevoegde waarde is voor het team. “We hebben geen haast met de verkoop. Er gelden eigenlijk twee principes. Ten eerste behoudt Renault de controle; er worden geen extra aandelen verkocht. Ten tweede moeten eventuele nieuwe aandeelhouders dezelfde belangen nastreven als wij.” Na veel onzekerheid over de F1-toekomst van Renault, mede door het vertrek van CEO Luca de Meo en de sluiting van de eigen motorfabriek in Frankrijk, is de koningsklasse opnieuw een belangrijke pijler geworden voor het concern.

Alpine in ere herstellen

“De Formule 1 is verreweg het grootste sportevenement, alle categorieën meegerekend”, lichtte hij toe. “We hebben meer dan 800 miljoen volgers en daar komen jaarlijks nog eens 100 miljoen bij. Bovendien trekt de sport wereldwijd veel jonge fans. Wij behoren tot de veteranen van de Formule 1, dus is het logisch dat we blijven en opnieuw een prominente positie in het kampioenschap willen innemen. Het gaat er nu om Alpine in ere te herstellen, want het team is de afgelopen tijd gedestabiliseerd. De prestaties hebben daaronder geleden. Het leggen van een sterke nieuwe basis is daarom de absolute prioriteit en ons belangrijkste doel voor dit jaar.”

Het leggen van die basis kost tijd, weet Provost. “Voor mij draait het niet om snelheid, maar om kwaliteit. In dat opzicht boeken we vooruitgang.” Alpine was vorig jaar nog hekkensluiter in het wereldkampioenschap, maar bezet na de GP van Groot-Brittannië een knappe vijfde plaats. “We moeten bescheiden blijven en beseffen hoeveel werk er nog voor ons ligt”, waarschuwde hij desalniettemin. “Die sterke basis heeft prioriteit, niet alleen op sportief gebied, maar ook op commercieel vlak.” Op dat laatste terrein doet Alpine eveneens goede zaken. Het team strikte onlangs luxemerk Gucci voor een miljoenenovereenkomst. Vanaf volgend jaar gaat het team verder als ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’.

Luxemerk Gucci wordt vanaf 2027 titelsponsor van Alpine (Alpine)

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