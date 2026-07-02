De Renault Group heeft duidelijk gemaakt dat het zijn meerderheidsbelang in het Alpine F1-team wil behouden, ondanks aanhoudende geruchten over een mogelijke overname. Het team uit Enstone heeft de afgelopen jaren ingrijpende transformaties ondergaan. Wat ooit een Renault-fabrieksteam was, is inmiddels een klantenteam van Mercedes, dat in de toekomst bovendien verdergaat met het Italiaanse luxemerk Gucci als titelsponsor.

Renault-CEO François Provost bevestigde deze week dat de koers van de groep ongewijzigd blijft. “We blijven in de Formule 1 en willen de controle over ons team behouden. Daarnaast willen we stap voor stap blijven groeien”, reageerde hij tegenover Autocar. Provost erkende wel dat het team nog een lange weg te gaan heeft. “We hebben het team de afgelopen vier jaar flink opgeschud, niet altijd op een even ordelijke manier, maar je ziet de prestaties verbeteren. Laat ik bescheiden blijven; dat zal tijd kosten.”

F1-activiteiten cruciaal

Het team uit Enstone heeft de afgelopen jaren tal van veranderingen doorgemaakt. De renstal transformeerde van een volledig Renault-fabrieksteam tot een Alpine-project dat gebruikmaakt van Mercedes-krachtbronnen. Volgend seizoen staat bovendien opnieuw een naamsverandering op het programma dankzij de titelsponsoring én investering van het Italiaanse luxemerk Gucci. Tegelijkertijd blijven namen als Mercedes, BYD, Toto Wolff en Christian Horner rondzingen in speculaties over een mogelijke overname of deelname in het team.

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Volgens de topman reikt het belang van de Formule 1 verder dan alleen de resultaten op de baan. Zo moet de samenwerking met Gucci de naamsbekendheid van het team verder vergroten, terwijl de koningsklasse van de autosport ook voor Renault als autofabrikant van grote waarde blijft. Volgens Provost zijn de F1-activiteiten cruciaal voor de marketing van de Alpine-straatauto’s. Het modellengamma bestaat vooralsnog uit drie modellen, voornamelijk in het sport- en luxesegment.

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