Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft zich uitgesproken over een eventuele verdere toekomst bij de Franse renstal voor coureur Franco Colapinto. De Argentijn is met zijn tweede seizoen voor Alpine bezig, en deze verloopt een stuk beter dan zijn debuutjaar. Toch is Colapinto – te midden van ook de geruchten dat Fernando Alonso een overstap naar zijn oude team wel ziet zitten – niet zeker van zijn toekomst bij de Fransen: ‘Voor de zomerstop nemen we een besluit’, bevestigt Briatore.

Franco Colapinto verving in 2025 tijdens de GP Emilia-Romagna Jack Doohan als coureur voor Alpine. De Argentijn kon in zijn eerste seizoen echter nog geen indruk maken; een elfde plaats in Zandvoort was zijn beste resultaat. Afgelopen GP China pakte Colapinto echter zijn eerste WK-punt, en sindsdien finishte hij nog drie keer in de top-tien. Ook Alpine-adviseur Flavio Briatore ziet de stijgende lijn bij de jonge coureur.

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“Franco past zich steeds beter aan in het team”, vertelt Briatore in de Beyond The Grid-podcast. “Hij maakt grote vooruitgang – zowel mentaal, technisch als in zijn relatie met het team. Hij is ook verhuisd naar Monaco. Ik zie hem daar vaak. We praten veel met hem. Deze jonge coureur kwam onder grote druk in de Formule 1 terecht en het is niet makkelijk om daar mentaal je draai te vinden. We moeten hem helpen.”

‘Voor de zomerstop nemen we een besluit’

Volgens Briatore is Colapinto ‘zeker een talent’ en komt zijn zelfvertrouwen ook langzaam weer terug. De adviseur ziet de jonge Argentijn daarom ook zeker als kandidaat voor een stoeltje bij zijn team in 2027. “Als Franco blijft presteren zoals hij nu doet en de relatie tussen Franco en Pierre blijft zoals die nu is, dan is dat hetzelfde als wat we destijds hadden met Fernando Alonso, met Giancarlo Fisichella en met Jarno Trulli: een geweldige relatie. Dus waarom dan niet”.

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“Ik ken Franco inmiddels heel goed. We kennen Pierre ook heel goed. We bevinden ons nu in een fase waarin we het team technisch moeten versterken en consistentie moeten opbouwen”, legt Briatore verder uit. Toch is een contractverlenging voor Colapinto nog geen uitgemaakte zaak. “Misschien. Er staan nog genoeg races op het programma tot eind augustus en vóór de zomerstop nemen we een besluit.”

Alonso-geruchten

Briatore’s uitspraken over de toekomst van Colapinto bij Alpine komen te midden van geruchten dat Fernando Alonso een terugkeer naar de Franse renstal overweegt. Reden zou de aanwezigheid van Briatore als topadviseur bij Alpine zijn. De Italiaan was namelijk ook de teambaas bij het toenmalige Renault tijdens de hoogtijdagen en is nog altijd de manager van Alonso. Bovendien duren de problemen bij Alonso’s huidige renstal Aston Martin voort, waardoor de Spanjaard steevast in de achterhoede rijdt tijdens Grands Prix.

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