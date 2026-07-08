De Nederlandse Nina Gademan heeft na afloop van het raceweekend in Groot-Brittannië voor het eerst in een Formule 1-auto gereden. Ter voorbereiding op haar demonstratierondjes tijdens het Goodwood Festival of Speed later deze week kroop de 22-jarige F1 Academy-coureur voor het eerst achter het stuur van de Lotus E20 in Alpine-kleurstelling. “Dit ding heeft zóveel vermogen, het is echt krankzinnig”, reageerde ze enthousiast.

Gademan, die vorig jaar toetrad tot de F1 Academy en onderdeel is van de Alpine-opleidingsschool, nam deel aan een shakedown op Cotswold Airport. Komend weekend zal ze nog meer F1-kilometers maken tijdens Goodwood FOS, het beroemde autosportfestival in het zuiden van Engeland. “Ik ben vanaf Silverstone meteen naar het vliegveld gereden om voor het eerst in de E20 te rijden”, schreef de Nederlandse op sociale media. “Een drukke week dus. Goodwood is de volgende stop; daar ga ik deelnemen aan de hill climb.”

Toch volgas

“Ik had niet gedacht dat ik volgas zou gaan, maar ik heb het toch geprobeerd”, aldus een enthousiaste Gademan na afloop van de test. “Dit ding heeft zóveel vermogen, het is echt krankzinnig. Dit waren mijn eerste F1-meters, en wat voor auto om die in af te werken. Het geluid en het vermogen… het is zo’n intens gevoel, ik kan het eigenlijk niet omschrijven.”

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Gademan komt dit seizoen uit in het F1 Academy-kampioenschap voor Alpine en MP Motorsport. Met 50 WK-punten bezet ze de derde plaats in de WK-stand. Het volgende raceweekend wordt verreden op Zandvoort, in hetzelfde weekend als de – voorlopig – laatste Dutch GP.

First time, full send 💪



Nina Gademan got behind the wheel of an @F1 car for the first time ahead of her run up the hill at @fosgoodwood pic.twitter.com/uPCcUEG2oo — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 7, 2026

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