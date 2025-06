Lewis Hamilton is met zijn bijna twintig jaar in de Formule 1 één van de meest ervaren coureurs op de grid, maar zelfs de zevenvoudig wereldkampioen maakt soms nog iets voor het eerst mee. De Ferrari-coureur raakte namelijk voor het eerst in zijn carrière een bosmarmot tijdens een race. Dierenvriend Hamilton, die ook nog eens schade opliep door de aanvaring met het beestje, is er kapot van.

Het is een veel voorkomend en typisch probleem voor de GP Canada: bosmarmotten. De diertjes, in het Engels bekend als groundhogs, zitten vaak naast de baan tijdens de races op Circuit Gilles Villeneuve, en willen soms zelfs nog wel eens oversteken. Zo moest Max Verstappen tijdens zijn zegetocht in 2024 nog uitwijken voor een bosmarmot die tijdens de Grand Prix besloot om de oversteek te wagen. Lewis Hamilton had een jaar later echter minder geluk dan de Nederlander, en kon een bosmarmot die midden op de weg zat niet meer ontwijken.

De zevenvoudig wereldkampioen raakte het diertje in ronde twaalf, nadat hij vanaf de vijfde startplek aan de race was begonnen. “Ik had een goede start, behield mijn positie, bleef dicht op de coureurs voor mij en was goed met de banden bezig, dus ik voelde me optimistisch”, blikt Hamilton terug tegenover Sky Sports. “En toen, en ik zag het niet gebeuren, hoorde ik dat ik een bosmarmot raakte.”

Hamilton vond het ‘verschrikkelijk’ dat de bosmarmot zo aan zijn einde moest komen. “Ik hou van dieren en dat is zo, zo triest. Dat is me hier nog nooit overkomen”, vervolgt de Ferrari-coureur. Tot overmaat van ramp liep de wereldkampioen ook nog eens behoorlijke schade op aan zijn SF-25. “Er zat een gat aan de rechterkant van de vloer.”

De bosmarmotten zijn inheems aan het Ile Notre-Dame in Montréal, waar de GP Canada plaatsvindt, maar het was voor Lewis Hamilton de eerste keer dat hij het diertje aanreed (Getty Images)

Problemen stapelen zich verder op

De race van de zevenvoudig wereldkampioen ging na de aanvaring van kwaad tot erger, en hij viel van de vijfde plek terug naar plaats zeven. Zo kreeg Hamilton halverwege de Grand Prix met een remprobleem te maken. Daarnaast was de wereldkampioen niet te spreken over de strategische keuzes van zijn team. “We hebben te lang gewacht met een volgende bandenwissel na de eerste stop. Daardoor kwamen we achter het verkeer terecht. Het ene probleem volgde het andere op”, aldus Hamilton. “Dus ik ben blij dat ik gewoon kon finishen.” De coureur eindigde nog wel als zesde, vlak achter teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton moest toezien hoe zijn vorige renstal Mercedes er uiteindelijk met de overwinning vandoor ging. Ferrari is daardoor het enige topteam dat in 2025 nog geen zege heeft behaald. “We hebben echt een upgrade nodig”, concludeert Hamilton. “Er moeten nog veel dingen veranderen, voordat we vooraan mee kunnen vechten.”

