Lewis Hamilton behaalde zijn beste startpositie van het jaar door zich als vijfde te kwalificeren voor de GP van Canada. Toch verbaasde hij zich erover dat Ferrari hem niet op mediumbanden liet rijden. In tegenstelling tot George Russell en Max Verstappen – die zondag vanaf de eerste startrij mogen vertrekken – kreeg Hamilton, net als Charles Leclerc, de zachtste banden onder de auto geschroefd. De Brit klaagde achteraf opnieuw dat zijn auto ‘niet snel genoeg’ is.

Eerder dit jaar introduceerde Pirelli de C6-compound, een nieuwe, extra zachte band die bedoeld is voor nog snellere rondetijden. Op sommige circuits hebben de coureurs echter moeite om deze band gedurende meerdere ronden in het juiste window te houden. Daarom kozen Russell en Verstappen in het laatste kwalificatiedeel in Montréal voor de mediumband. Hamilton moest het ‘gewoon’ met de softs doen – een keuze die hij later openlijk in twijfel trok.

“We hebben ons best gedaan”, verzuchtte Hamilton na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. “Ik geloof dat de afstelling van de auto goed was, en ik heb het hele weekend keihard gewerkt om sneller te gaan, maar ik denk gewoon niet dat we veel meer snelheid kunnen vinden. Waarschijnlijk kunnen we niet echt concurreren met de coureurs vooraan”, doelde hij op Russell en Verstappen. “We moeten het maar accepteren.”

‘Waarom hebben wij dat niet overwogen?’

Hamilton verwees ook naar teamgenoot Leclerc, die sterk begon aan zijn laatste snelle ronde maar deze niet kon voltooien. De Monegask klokte nog een paarse eerste sector, maar verloor daarna veel tijd in de vuile lucht van Isack Hadjar. “Misschien zat er nog een paar tienden in, maar zelfs dan hadden we niet op de eerste startrij gestaan”, stelde Hamilton. “De andere coureurs reden ook nog eens op mediums”, merkte de zevenvoudig wereldkampioen op. “Ik snap niet waarom wij dat niet hebben overwogen. Ons werd verteld dat de zachte band beter was, dus daar zijn we maar voor gegaan.”

Met het oog op de race hoopt Hamilton op een betere afloop dan in Barcelona. Daar kampte hij met technische problemen en wist hij nauwelijks snelheid uit zijn SF-25 te halen. “Ik hoop natuurlijk dat dat probleem zich niet opnieuw voordoet”, zei Hamilton. “We hebben alles gedaan om het te verhelpen, dus ik kijk uit naar een goede dag morgen.” De geschiedenis is in ieder geval aan zijn zijde – liefst zeven keer kwam Hamilton als eerste over de streep op het Circuit Gilles Villeneuve. “Ik ben echt dol op deze baan”, grijnsde hij. “Toch is het heel anders om hier met Ferrari te rijden. Het is erg, erg lastig om me aan te passen. Maar hopelijk kan ik vanaf P5 meestrijden. Wat dat betreft is het misschien een voordeel dat ik nog een nieuwe set mediums heb. Ik jaag tenslotte nog steeds op mijn eerste podium met Ferrari.”

