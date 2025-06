Carlos Sainz heeft na de kwalificatie voor de GP van Canada fel uitgehaald naar Racing Bulls-rookie Isack Hadjar. Volgens de Spanjaard werd zijn snelle ronde in Q1 volledig verpest doordat Hadjar hem hinderde. Sainz moest zijn ronde afbreken, wat uiteindelijk leidde tot uitschakeling in het eerste kwalificatiedeel. Hij start zondag vanaf P17. Hadjar kreeg voor het incident een gridstraf van drie plaatsen en valt vanuit de top tien terug naar de twaalfde startpositie.

Sainz leek op koers om zich bij teamgenoot Alex Albon in de top tien te voegen in Montréal, maar werd – net als in de vorige race – al in Q1 uitgeschakeld. De Williams-coureur wijt dat direct aan Hadjar, die hem in de weg zou hebben gezeten tijdens zijn snelle ronde. De Frans-Algerijn kreeg hiervoor een gridstraf van drie plaatsen, al was dat slechts een schrale troost voor een zichtbaar gefrustreerde Sainz.

Na afloop van de kwalificatie werd Sainz gevraagd of hij nog hoop putte uit de snelheid van Williams op het Circuit Gilles Villeneuve. Zijn antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “Nou, het kan me niet schelen of ik snel was”, reageerde hij bitter. “Als je in Q1 iemand voor je hebt die midden op de baan blijft rijden en je kwalificatie om zeep helpt, dan is je hele weekend meteen verpest.” Sainz legde uit dat hij Hadjar al bij bocht drie en vier in het vizier kreeg. “Ik was verbaasd dat hij daar niet uitweek”, vertelde hij. “Ik verloor al een tiende of twee door de vuile lucht. Toen dacht ik nog: ‘Hij speelt gewoon een spelletje.’ Dat was nog geen directe belemmering, maar wel frustrerend.”

Hadjar: ‘Dacht dat Sainz zijn ronde had afgebroken’

“Pas bij bocht vijf realiseerde ik me dat hij echt niet aan de kant zou gaan”, verzuchtte Sainz. “Ik moest van mijn gas af en hem via de binnenkant inhalen bij bocht zes. Dat kostte me nog eens twee à drie tienden. Alles bij elkaar heeft me dat zo’n drie à vier tienden gekost – precies het verschil dat we misten om door te gaan naar Q2. Echt ontzettend frustrerend.” Over zijn vooruitzichten voor de race van zondag wilde Sainz weinig kwijt. De teleurstelling over de gemiste kwalificatiekans overheerste alles. “Morgen kan me nu echt niks schelen”, besloot hij geïrriteerd. “We waren het hele weekend snel, ook in de longruns, maar het doet er allemaal niet toe als je op P17 moet starten.”

Tijdens een later persmoment werd ook Hadjar gevraagd naar het incident. De Racing Bulls-coureur, die zich aanvankelijk als negende had gekwalificeerd, hield vol dat het om een misverstand ging en dat hij Sainz niet opzettelijk wilde hinderen. “Ik kreeg te horen dat hij zijn ronde had afgebroken”, verdedigde Hadjar zich. “Ik zat zelf in een snelle in-lap, dus ik ging niet van de ideale lijn af. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt – blijkbaar zat hij toch nog in een push-lap. Het spijt me voor hem, maar ik had er eerlijk gezegd weinig aan kunnen doen.”

