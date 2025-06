Red Bull-topadviseur Helmut Marko toonde zich tevreden in aanloop naar de GP van Canada. Max Verstappen verzekerde zich zaterdag van de tweede startplek in Montréal. Alleen Mercedes-rivaal George Russell was sneller – de Brit mag zondag vanaf poleposition vertrekken. Marko heeft echter gedurende het raceweekend al gezien dat Mercedes in de longruns minder sterk voor de dag kwam. Bovendien verwacht hij dat een start vanaf P2 een uitstekende uitgangspositie is op het Circuit Gilles Villeneuve.

Heel even leek Max Verstappen kans te maken op poleposition voor de Grand Prix van Canada. De Nederlander verbeterde in de slotfase van de kwalificatie de tijd van WK-leider Oscar Piastri, maar George Russell bleek razendsnel in de tweede sector en dook uiteindelijk nog een tiende onder Verstappens tijd. Daarmee verzekerde de 27-jarige Brit zich van pole. Desondanks heeft Helmut Marko vertrouwen in een goed resultaat op zondag – tijdens de longruns zou Mercedes namelijk minder competitief zijn.

“Met de tweede plaats kunnen we prima leven, zeker als je naar de longruns kijkt. Mercedes zag er aanzienlijk slechter uit qua bandenslijtage, en vorig jaar won Max ook vanaf P2″, aldus Marko tegenover het Oostenrijkse ServusTV. In 2024 moest Verstappen eveneens Russell voor zich dulden in de kwalificatie, maar wist hij – in een race die geplaagd werd door hevige regenval – alsnog te zegevieren. “Het was verder vrij ingewikkeld met de banden, dus we hebben zowel softs als mediums bewaard om onze opties open te houden”, legde Marko uit.

