Met de terugkeer van de GP van Portugal in Portimão krijgt de Formule 1 er in 2027 en 2028 een oude bekende bij. Maar wat is dit voor circuit en moet je hier nou blij mee zijn of niet? We maken de balans op voor fans en coureurs.

Voor de fans…

De vorige keer dat de Formule 1 in actie kwam in Portugal was in 2020 en 2021. Het land was destijds voor het eerst sinds 1996 (Estoril) decor voor een F1-race. Dat kwam door de coronacrisis en alle problemen als gevolg daarvan voor het samenstellen van een mondiale en vooral serieuze wedstrijdkalender in de sport. Er werd vooraf veel verwacht van de races. Lewis Hamilton won uiteindelijk beide edities, toen nog rijdend voor het sterke Mercedes. Max Verstappen werd twee keer tweede.

De twee kemphanen vochten destijds nog wat duels uit, maar toch viel volgens velen het spektakel op de baan tegen. Er waren minder inhaalacties dan vooraf gedacht, van spectaculaire GP’s was geen sprake. Sfeer langs de baan zat er ook niet echt in, aangezien er in 2020 maar zo’n 27.000 toeschouwers bij mochten zijn door de toen geldende coronamaatregelen in Portugal. In 2021 was er om diezelfde reden zelfs helemaal geen publiek aanwezig.

Er is ook een andere kant: fans die technisch moeilijke circuits waarderen, kunnen hun hart ophalen door de rentree van Portimão. Want veel kenners roemen de uitdagingen die het circuit op dat vlak biedt. Bijvoorbeeld door de hoogteverschillen. Dus saai? Of uitdagend? Het is maar hoe je ernaar kijkt.

Hoe dan ook is het voor Europese fans sowieso goed nieuws dat er in 2027 en 2028 geen ‘eigen’ GP verloren gaat. Portimão vervangt Zandvoort op de kalender en daarmee verdwijnt er in elk geval geen race van het eigen continent.

Voor coureurs…

Juist de technische uitdagingen van het circuit zorgen ervoor dat Portimão bij veel coureurs uit allerhande klassen op waardering kan rekenen. De hoogteverschillen maken het volgens een mooie baan om te bedwingen, het circuit kent enkele fraaie en snelle bochten.

Echter zal de organisatie wel moeten zorgen voor goed asfalt. Juist dat zorgde in 2020 en 2021 voor veel zorgen en frustraties. De Formule 1-coureurs kampten met enorm weinig grip en daar lieten onder anderen Verstappen en Hamilton zich destijds in duidelijke bewoordingen over uit. Een wijze les voor de Portugezen, die ongetwijfeld hun les hebben geleerd voor 2027 en 2028.

Interessant wordt het hoe dan ook, in de mooie setting die de Algarve is. Want hoe gaan de teams het in Portugal doen met nieuwe generatie F1-auto’s die in 2027 dan net hun eerste jaar erop hebben zitten? En krijgen de fans spektakel geboden? De tijd zal het leren, maar Portugal is hoe dan ook minimaal twee jaar terug op de kalender.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)