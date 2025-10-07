De gemeenteraad van Cascais wil opnieuw proberen het legendarische circuit van Estoril over te nemen, met als doel de terugkeer van de Formule 1 naar Portugal veilig te stellen. Dat heeft de Portugese kustgemeente, gelegen nabij Lissabon, maandag bekendgemaakt. Idealiter keert Estoril – waar in 1996 voor het laatst een Grand Prix werd verreden – per 2028 al terug op de Formule 1-kalender.

Volgens de gemeente wil Cascais het Circuito do Estoril overnemen via de aankoop van Parpública, een samenwerkingsverband van staatsbedrijven dat momenteel eigenaar is van het circuit. Vicevoorzitter Nuno Piteira Lopes benadrukt dat de gemeente klaar is voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het circuit. “In 2026 is het dertig jaar geleden dat de laatste Grand Prix van Estoril werd gehouden,” liet hij weten. “Op dat moment zullen we een nieuwe fase inluiden, waarbij de gemeente het beheer van dit legendarische circuit overneemt.”

De plannen werden besproken tijdens een overleg tussen de gemeente en de Portugese staatssecretaris van Toerisme, Handel en Diensten, Pedro Machado. Het is niet de eerste keer dat Cascais probeert het circuit in handen te krijgen. In 2015 bereikte de gemeenteraad al een akkoord om de baan voor zo’n vijf miljoen euro over te nemen. Echter, die deal werd destijds afgewezen door de Portugese Rekenkamer.

Concurrentie

Het circuit van Estoril werd in juni 1972 geopend en was in de jaren tachtig en negentig een vaste waarde op de Formule 1-kalender. De laatste Grand Prix werd in 1996 verreden, waarna de sport wegens verouderde infrastructuur en veiligheidsnormen vertrok. Naast de beoogde terugkeer van de koningsklasse in 2028 wil de gemeente ook een MotoGP-race organiseren. Cascais zegt daarvoor volledig gereed te zijn om het circuit te moderniseren, in samenwerking met private partners.

LEES OOK: Portugese premier onthult: ‘Portimão klaar voor Formule 1-rentree in 2027’

Met de geplande overname hoopt de gemeente niet alleen de autosport terug te brengen naar Portugal. De regio Cascais wil zich ook internationaal profileren als toeristische en sportieve trekpleister. Toch zijn er meer Portugese circuits die meedingen naar een plek op de kalender. In augustus onthulde premier Luís Montenegro plannen om de Formule 1 naar de Algarve en Portimão te halen.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.