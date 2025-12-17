Max Verstappen is een racer in hart en nieren. Zelfs tijdens zijn welverdiende winterstop schroomt de viervoudig wereldkampioen niet om een uitstapje naar het circuit te maken. Zo werd hij deze week gespot op het Portugese Estoril, waar hij meerdere testrondjes reed in een Mercedes-AMG GT3 Evo. De auto was voorzien van de bekende kleurstelling van Verstappen.com Racing. Mogelijk stapt een deel van zijn raceteam volgend jaar over op Duitse bolides.

Op een regenachtig Estoril werkte Verstappen meerdere proefronden af in de Mercedes-AMG GT3 Evo. De beelden gingen al snel het hele internet over. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander tijdens de winterstop zijn tijd verdrijft met GT3-tests, al liggen deze uitstapjes tegenwoordig meer dan ooit onder een vergrootglas. Verstappen reed dit jaar immers meerdere GT3-races. Zo won hij in september zijn eerste NLS-wedstrijd op de Nordschleife. Mogelijk doet hij volgend jaar mee aan de 24-uursrace op het beruchte Duitse circuit.

Nieuwe aanwinst

Kan dat iets te maken hebben met de testdag op Estoril? Naar verluidt stond die volledig in het teken van proefrijden met de Mercedes. Verstappen.com Racing had dit jaar twee inschrijvingen in de GT3-wereld. In de GTWCE Endurance kwamen Thierry Vermeulen, Chris Lulham en Harry King uit in een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, gerund door 2 Seas Motorsport. Daarnaast reden Vermeulen en Lulham ook in de GTWCE Sprint, zij het in de Ferrari 296 GT3 waarmee Verstappen zijn Nordschleife-zege boekte. Deze inschrijving werd verzorgd door Emil Frey Racing.

Verschillende bronnen melden dat Verstappen.com Racing de Aston Martin volgend jaar wil verruilen voor de Mercedes. 2 Seas Motorsport komt immers zelf ook uit met de Duitse GT3-bolide. Zodoende wilde Verstappen deze mogelijke nieuwe aanwinst eerst aan de tand voelen op Estoril. Overigens is de kans klein dat hij deze specifieke auto zal gebruiken bij een eventuele deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. 2 Seas Motorsport – gevestigd nabij Silverstone – heeft namelijk nog nooit op de Nordschleife geracet.

Saillant detail: Verstappen maakte tijdens de testdag gebruik van startnummer drie. Hij heeft nog niet bevestigd welk nummer hij volgend jaar in de Formule 1 wil voeren, al heeft drie wel zijn voorkeur.

