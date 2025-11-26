Rijdt de Formule 1 volgend jaar nu wel of niet in Madrid? De Spaanse hoofdstad is druk bezig met de voorbereidingen op de eerste Spaanse Grand Prix op stratencircuit de Madring, maar de aanleg zou inmiddels zo vertraagd zijn, dat de Formule 1 al naar alternatieven kijkt. Onzin, zo zegt de burgemeester van Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida. ‘De aanleg van het circuit ligt voor op schema’, stelt de Spanjaard zelfs.

De Formule 1 reist in 2026 voor het eerst af naar Madrid. Op 11, 12 en 13 september maken de coureurs dan de straten van de Spaanse hoofdstad onveilig, althans dat is het plan. Deze week kwam namelijk naar buiten dat de aanleg van het gloednieuwe Madring-circuit vertraagd is, omdat lokale autoriteiten al op verschillende problemen zijn gestuit. Het decor voor de vernieuwde Grand Prix van Spanje wordt vlak bij luchthaven Barajas aangelegd.

De organisatoren achter de nieuwe Spaanse Grand Prix bestempelen deze geruchten over zelfs een potentiële annulering van de race als ‘absurd’ en noemen het ‘nepnieuws’. “Op 12 september 2026 zal er een Formule 1-race plaatsvinden in Madrid”, vertelt de burgemeester van Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, aldus het Duitse Motorsport Total. “Ik weet niet waar dit nieuws vandaan komt, maar de aanleg van het circuit ligt voor op schema en verloopt voorspoedig.”

‘Het zal een groot succes worden’

Martinez-Almeida maakt vervolgens ook meteen een belofte. “Madrid zal, ondanks enige bedenkingen en ergernis bij sommigen, een Grand Prix organiseren die tot een van de besten zal behoren”, weet de Spanjaard zeker. “De sponsors zijn aan boord en de aanleg van het circuit vordert. Het spijt me dus, maar op 12 september volgend jaar zal er Formule 1 worden gereden in Madrid, en het zal een groot succes worden.”

