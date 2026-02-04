Valtteri Bottas heeft zijn eerste kilometers als Cadillac-coureur erop zitten. De Fin stapt dit jaar voor het eerst in bij het gloednieuwe elfde team, en de Amerikanen kunnen de ervaring en kennis van de voormalig Mercedes-coureur goed gebruiken. Zo vertelt Bottas hoe Cadillac nog ‘veel problemen heeft op te lossen’ voordat het seizoen in Melbourne begint. Toch blijft de vedette positief: ‘Elke ronde worden we beter’.

Tien jaar nadat Haas als nieuw team op de grid stond, is het dit seizoen de beurt aan Cadillac. Het Amerikaanse team wordt zo de elfde renstal in de Formule 1, net op het moment dat rigoureuze reglementswijzigingen voor zowel de motor als het chassis ingaan. Cadillac reed – net zoals de andere F1-teams – de eerste echte kilometers tijdens de shakedown in Barcelona. In totaal kwamen coureurs Sergio Pérez en Valtteri Bottas 164 keer over de start-finishlijn; het op één laagste aantal van alle teams die naar Barcelona waren afgereisd.

Toch was Bottas trots op het historische moment voor zijn nieuwe werkgever. “Het was voor mij de eerste keer dat ik voor het Cadillac Formule 1-team reed, en het was geweldig”, vertelde de veteraan in Barcelona. “We zitten als team nog in de probleemoplossende fase. Het is de eerste keer dat we de auto goed laten rijden. Het was dus een heel waardevolle, heel belangrijke week.” Hoewel de Fin trots is op het harde werk van iedereen bij Cadillac, windt hij er geen doekjes om: “We hebben nog een lange weg te gaan. We hebben nog veel problemen op te lossen en een flinke berg te beklimmen, maar we komen er stap voor stap. Elke ronde worden we beter en komen we meer samen als team. Elke ronde lossen we problemen op en gaan we vooruit. Dus dat is goed.”

Volle agenda

Cadillac krijgt in Bahrein nog zes dagen de tijd om de bolide verder te testen. Tot die tijd is de agenda van Bottas ook al behoorlijk vol. “Het wordt druk voor het hele team tussen nu en Bahrein”, zei hij na de shakedown in Barcelona. “Ik ga eigenlijk vrijwel direct van hier naar de simulator in de Verenigde Staten om wat correlatiewerk te doen en me voor te bereiden op Bahrein. Als team hebben we nu eindelijk veel gegevens over de nieuwe auto, dus we hebben veel analysewerk te doen en misschien zelfs nieuwe onderdelen te bouwen voor de volgende testdagen. Het wordt dus hectisch, maar we zullen klaar zijn voor Bahrein.”

