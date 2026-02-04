Audi-topman Mattia Binotto heeft teruggeblikt op de eerste officiële testdagen van het team. Het Duitse fabrieksteam geldt, na de overname van Sauber, als een gloednieuwe renstal in de Formule 1. Tijdens de eerste shakedown in Barcelona werd de zogeheten R26-bolide dan ook geplaagd door de nodige kinderziektes. Binotto benadrukte dat het team tijdens deze testmomenten in de eerste plaats op zoek was naar betrouwbaarheid.

“Dit was de allereerste officiële test voor Audi in de Formule 1”, reageerde Binotto na afloop van de vijfdaagse test. “Voor ons is dit het begin als team, maar ook als motorfabrikant.” Hij wees erop dat de startfase niet probleemloos verliep. “Ik zou zeggen dat er veel te leren valt – en we leren ook veel. Als je kijkt naar de allereerste dag, waren er veel problemen die ons testprogramma vertraagden, en dat gold ook voor de tweede dag.” Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg moesten de auto daarbij meerdere keren noodgedwongen stilzetten op de baan.

‘Hoe meer we rijden, hoe meer we leren’

Tegelijkertijd zag Binotto vooruitgang naarmate de testweek vorderde. “Uiteindelijk hebben we ook een aantal goede ronden kunnen rijden. Er waren nog wat problemen, maar we hebben toch flink wat kilometers afgelegd, wat betekent dat het team waardevolle data heeft verzameld.” Met het oog op de pre-season test in Bahrein legde de Audi-topman de nadruk op verdere ontwikkeling en het verbeteren van de betrouwbaarheid. “We zijn allemaal erg enthousiast”, verzekerde hij. “Maar tegelijkertijd weten we ook dat er nog veel te verbeteren valt.”

LEES OOK: Bortoleto relativeert zorgen over betrouwbaarheid Audi: ‘Daar is een shakedown voor’

“Hoe meer we rijden, hoe meer we leren”, vervolgde Binotto optimistisch. “Ik denk dat we ons nu echt in die fase bevinden. In dat opzicht waren deze testdagen ontzettend belangrijk.” De Italiaan sloot af met een duidelijke boodschap over de prioriteiten van het team. “Betrouwbaarheid is altijd cruciaal. Ja, we hadden enkele kleine problemen, maar dat was niet dramatisch. Er zijn zeker ook genoeg positieve punten.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.