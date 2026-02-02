Gabriel Bortoleto maakt zich nog geen zorgen over de betrouwbaarheid van de gloednieuwe Audi-bolide, de R26. De auto kwam tijdens de eerste testdagen in Barcelona meermaals tot stilstand, maar volgens de Braziliaan kon het team ‘een aantal goede ronden’ rijden zodra de problemen weer waren opgelost. Volgens Bortoleto is een shakedown uiteindelijk ook bedoeld om zulke ‘kleine problemen die we hier en daar hadden’ tegen te komen.

De eerste testweek is ook voor Audi voorbij, maar helaas verliep de shakedown in Barcelona niet vlekkeloos. Op de maandag werd de R26 van Gabriel Bortoleto getroffen door technische problemen, voordat op de woensdagochtend Nico Hülkenberg een rode vlag veroorzaakte. De Audi-bolide van de Duitser was stilgevallen op het circuit. Toch maakt Bortoleto zich niet al te veel zorgen.

“Het was op zich wel een goede week”, vertelde de Audi-coureur na het einde van de shakedown. “We verloren aan het begin een paar uur door een aantal problemen, maar zodra we die hadden opgelost, hebben we een aantal goede ronden gereden. Uiteindelijk stonden er 50 ronden op de teller. Dat is natuurlijk niet zoveel als ik zou willen, maar het is voor mij al een begin. Op de eerste dag heb ik namelijk helemaal niet gereden. Maar het was heel positief om onze auto een beetje beter te leren kennen en wat kilometers te maken.”

‘Daar is een shakedown voor bedoeld’

Audi staat in 2026 voor het eerst op de grid na de overname van het team van Sauber. De Duitse autofabrikant produceert ook de krachtbronnen van het voormalige Zwitserse team, waardoor het in 2026 – met de ingrijpende reglementswijzigingen – voor een flinke uitdaging staat. “De shakedown is letterlijk alleen bedoeld om de auto op het circuit te zetten en te testen of alles goed werkt”, vervolgde de 21-jarige coureur. “Uiteraard verwachten we al de klein problemen die we hier en daar hadden, want daar is de shakedown voor bedoeld. Dus ik ben blij. Het team is ook blij dat we ’s ochtends een aantal ronden hebben kunnen rijden. Nico heeft ook wat kilometers op de auto gezet om een paar zaken te verbeteren waar ik nu niet op in zal gaan, en we gaan de goede kant op.”

