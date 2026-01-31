Aston Martin is opgelucht dat ze tijdens de testdagen in Barcelona de AMR26 alsnog konden presenteren. De klok sloeg op de donderdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya al vijf uur voordat de Aston Martin-bolide op de baan te zien was, maar bij topman Mike Krack was het toch vooral een ‘emotioneel moment’: ‘Het was een eerbetoon aan het harde werk dat iedereen heeft verricht’.

Het was het moment waar iedereen op de donderdag in Barcelona op had gewacht: het debuut van de AMR26. Er werd reikhalzende uitgekeken naar het moment waarop de eerste door Adrian Newey ontworpen Aston Martin-bolide op de baan zou rijden, maar het geduld van fans werd wel op de proef gesteld. Pas in het allerlaatste uur van de testdag reed Lance Stroll de eerste rondes in de gloednieuwe uitdager. Al na vijf rondes stond de Canadees helaas alweer stil. Toch is Chief Trackside Officer Mike Krack vooral ‘trots en blij’ met dit historische moment voor zijn team.

LEES OOK: Barcelona F1-test | Mercedes snelste, Aston Martin debuteert AMR26 in laatste uur

‘Emotioneel moment’

“Zoals altijd wanneer je een nieuwe auto hebt, is het een emotioneel en zeer spannend moment”, blikt Krack tegenover F1 terug op het moment dat de AMR26 uit de garage reed. “De afgelopen dagen is er hard gewerkt. Er staat ons nog veel werk te wachten, maar ik denk dat we nu even kunnen uitrusten en blij kunnen zijn dat we de auto hebben kunnen presenteren. Het was echt emotioneel; een mooi moment voor het team en een eerbetoon aan het harde werk dat iedereen heeft verricht. De F1 is meedogenloos, je moet altijd vooruitkijken en er staat ons nog veel hard werk te wachten, maar daar kijken we naar uit.”

LEES OOK: Brundle plaatst vraagtekens bij Aston Martin: ‘Newey staat voor grote opgave’

Aston Martin staat in 2026 meerdere grote veranderingen te wachten. Zo staat het team niet alleen met de eerste bolide ontworpen door Newey op de grid, maar begint het ook officieel aan de samenwerking met motorleverancier Honda. “De F1 wacht niet op je, dus je moet er klaar voor zijn”, aldus Krack. “We waren nu een beetje laat, maar we hebben deze test gehaald, dus ik denk dat we trots en blij mogen zijn met die prestatie.”

Eerste meters in de AMR26

Lance Stroll kreeg op donderdag de eer de eerste meters in de AMR26 te rijden. Al was zijn stint van korte duur – na vijf rondes stond de Canadees al stil – toch voelde de nieuwe bolide goed, volgens de coureur. “Het was fijn om na een paar weken weer in de auto te zitten. Iedereen heeft goed werk geleverd om de auto klaar te krijgen. Het was een lange dag (op donderdag, red.) voor alle monteurs en iedereen in het team, die keihard hebben gewerkt om de auto klaar te krijgen Aan het einde van de dag hebben we een paar ronden kunnen rijden en dat voelde goed. Er zijn veel uren in deze machine gestoken, dus het was fijn om achter het stuur te kruipen en te wennen aan de nieuwe Honda-motor en deze nieuwe auto’s. Het is spannend”, sluit Stroll af.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.