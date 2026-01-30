Oud-coureur Martin Brundle heeft zijn eerste indrukken gedeeld van de AMR26, de eerste Aston Martin uit de koker van topontwerper Adrian Newey. De bolide verscheen tijdens de besloten shakedown in Barcelona eindelijk op het circuit, waar Lance Stroll op de voorlaatste dag het debuut verzorgde. Dat optreden bleef beperkt tot slechts een handvol ronden, maar één blik op de gestroomlijnde auto was al voldoende om de tongen los te maken.

De belangstelling voor Aston Martin is groot richting het nieuwe reglemententijdperk, mede door de komst van Adrian Newey en de fabrieksstatus die het team heeft verworven via de exclusieve motordeal met Honda. Vrijdag maakt ook Fernando Alonso zijn eerste meters in de AMR26, het eerste tastbare resultaat van de samenwerking tussen deze F1-giganten. Brundle, oud-coureur en analist, prees Newey’s vermogen om reglementen te doorgronden, maar plaatste ook kanttekeningen bij de uitdaging waar Aston Martin voor staat.

“De auto’s van Adrian Newey zijn over het algemeen vrij homogeen, met een prachtige en vloeiende luchtstroom”, aldus Brundle in een uitzending van Sky Sports. “Dat hebben we vaker gezien. Er lijken bovendien minder onderdelen aan zijn auto’s te hangen dan bij sommige andere teams. De sidepod is aan de onderzijde zeer scherp afgesneden. We hebben, tot niemands verbazing, al verschillende interpretaties gezien van sidepods en voorvleugels. Dat hoort bij nieuwe reglementen.”

Vraagtekens rondom Aston Martin

Tegelijkertijd vroeg Brundle zich af of alle randvoorwaarden bij Aston Martin al op orde zijn. “We moeten ervan uitgaan dat Adrian met een aantal goede ideeën is gekomen, maar weet hij wel genoeg van de Aston Martin-windtunnel en de digitale windtunnel om die correlaties te vinden? Heeft hij überhaupt de juiste mensen om zich heen om zijn ideeën te interpreteren? Dat is meteen al een grote opgave.” Daarbij wees hij ook op Honda. “Adrian vertelde me dat Honda een achterstand moet inhalen, omdat ze zich een tijdlang hebben teruggetrokken uit de sport. Dus er zijn zeker nog wat vraagtekens.”

Volgens Brundle past de late verschijning van de AMR26 wel bij Newey’s werkwijze. “Hij staat erom bekend dat hij dingen niet zomaar wil goedkeuren, dus dat de auto laat was, verbaasde me eerlijk gezegd helemaal niet. Adrian streeft altijd naar het uiterste en zal daarom de maximale ontwikkelingstijd en het diepste begrip van alle onderdelen willen hebben.” Ondanks de vele onzekerheden blijft Brundle voorzichtig optimistisch: “We zullen zien – we weten het niet – maar ik ga ervan uit dat die auto verrassend uit de hoek kan komen dit jaar.”

