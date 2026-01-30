Niet alleen voor Red Bull is het 2026-seizoen een extra spannend Formule 1-jaar. Ook voor Amerikaanse autofabrikant Ford is het de komende tijd erop of eronder. De twee staan namelijk dit jaar voor het eerst samen met een gloednieuwe krachtbron op de grid, geproduceerd door Red Bulls eigen motorafdeling Red Bull Powertrains. Ford is blij dat Laurent Mekies bij de Oostenrijkers aan het roer staat om het hele proces te leiden. ‘Hij begrijpt wat er uiteindelijk nodig is om de auto te leveren’, vertelt topman Mark Rushbrook.

Red Bull is momenteel in Barcelona druk bezig om de gloednieuwe krachtbron, de DM01, zo uitgebreid mogelijk te testen. Isack Hadjar – die op maandag de eer had als eerste in de RB22 plaats te nemen – was tevreden na zijn eerste dag op het Spaanse circuit. ‘Natuurlijk zijn er nog wat zaken die gefinetuned moeten worden, maar verder zit het goed’, concludeerde de kersverse teamgenoot van Max Verstappen. Hoewel het team van Red Bull een flinke uitdaging op zich heeft genomen door tegelijkertijd met de rigoureuze reglementswijzigingen voor het eerst een eigen geproduceerde motor te introduceren, heeft het team één groot voordeel in teambaas Laurent Mekies.

Ford-topman Mark Rushbrook – de Amerikaanse autogigant werkt met Red Bull samen aan de DM01 –benadrukt hoe de technische achtergrond van Mekies hem in staat stelt zijn leiderschapsrol beter af te stemmen op de competitieve eisen van het uiteindelijke pakket voor 2026. “Ik ben persoonlijk van mening dat Mekies’ technische achtergrond enorm helpt. Hij begrijpt beter wat er uiteindelijk nodig is om de auto te leveren”, aldus Rushbrook. “Natuurlijk gaat hij daar niet zelf aan de slag met de gedetailleerde engineering. Maar hij kan Pierre (Wache, red.), Paul (Monaghan, red.) en iedereen ondersteunen. Als ze hulp nodig hebben of als een project moet worden goedgekeurd, kan Laurent het zien, begrijpen en hen de ondersteuning geven die ze nodig hebben.”

Lof voor Horner

Rushbrook is echter niet alleen vol lof over de nieuwe teambaas. Hij heeft ook veel respect voor wat oud-teambaas Christian Honer bij Red Bull presteerde. De Brit moest afgelopen juli bij de Oostenrijkse renstal vertrekken vanwege tegenvallende resultaten. “Hij verdient veel respect voor wat hij in twintig jaar tijd bij het Red Bull-team heeft opgebouwd, zowel op het gebied van de kampioenschappen maar ook de technische diepgang”, vervolgt de topman. “En ja, hij was degene met wie we (Ford, red.) onze allereerste gesprekken voerden. Er ontstond meteen een goede band die zich helemaal tot aan de top van ons bedrijf uitstrekte – en dat heeft ons geholpen om op de juiste manier in deze sport te stappen. Dus alle lof voor alles wat hij tijdens zijn carrière heeft bereikt.”

