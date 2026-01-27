Isack Hadjar beet maandag het spits af namens Red Bull; tijdens de eerste besloten testdag in Barcelona werkte de jonge Parijzenaar meer dan honderd ronden af. Na afloop deelde hij zijn eerste indrukken van de RB22 én van de nieuwe Red Bull-motor. Hadjar gaf toe dat het team verrast was door het aantal ronden dat het met het nieuwe materieel kon afleggen. Bovendien lijkt hij zich uitstekend thuis te voelen in de nieuwe cockpit.

“Het was een productieve dag”, reageerde Isack Hadjar maandagavond tegenover F1.com. “Dat we zoveel rondjes konden rijden, kwam als een verrassing. Dat hadden we op voorhand echt niet verwacht. Alles verliep sowieso behoorlijk soepel. De problemen die we hadden, waren slechts kleine dingetjes. Dat is best indrukwekkend als je bedenkt dat dit de eerste dag met onze eigen motor was. Dus ja, al met al ging het heel goed.”

‘Auto’s reageren meer voorspelbaar’

Hadjar werd vervolgens gevraagd naar het gevoel achter het stuur. De RB22 volgt – in lijn met de nieuwe reglementen – een geheel nieuwe ontwerpfilosofie. Daarbij heeft de FIA tal van nieuwe modi geïntroduceerd; met behulp van meer elektrisch vermogen beschikken de coureurs straks over extra mogelijkheden om snelheid te vinden en inhaalacties te maken. “De auto’s zijn zeker een stuk lichter”, merkte Hadjar op. “Daarnaast reageren ze meer voorspelbaar, wat de besturing eenvoudig maakt. Dat maakt het weer makkelijker om verschillende dingen uit te proberen. Wat betreft de motor zijn er als coureur veel meer mogelijkheden om te verkennen. Ik heb daar vandaag al een beetje mee kunnen oefenen, en dat was heel interessant.”

Het was de eerste keer dat Isack Hadjar met een Red Bull-motor reed. Na de breuk met Honda sloeg de Oostenrijkse renstal de handen ineen met Ford en ontwikkelde het team een eigen Formule 1-aandrijflijn. “Voor een eerste dag was het prima”, aldus Hadjar over de krachtbron. “Het voelt niet heel anders dan ik gewend ben. Natuurlijk zijn er nog wat zaken die gefinetuned moeten worden, maar verder zit het goed.” Voor de Fransman waren het bovendien zijn eerste officiële meters als Red Bull-coureur. “Ik had me niet beter kunnen voorbereiden”, grijnsde hij. “Dus ik ben blij dat deze eerste dag zo goed is verlopen. Dat neemt niet weg dat het werk nog lang niet klaar is.”

