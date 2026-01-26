De Formule 1 organiseerde maandag zijn eerste testdag in aanloop naar 2026. Tijdens een besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwamen verschillende teams in actie. In totaal wordt er vijf dagen getest, waarbij alle teams drie dagen uitkiezen om proefrondjes te rijden met hun nieuwe bolides. Tijdens de openingsdag was het direct druk op het circuit; liefst zeven teams trapten af op het Spaanse asfalt.

In aanloop naar de privétests in Barcelona werd al duidelijk dat topteams McLaren en Ferrari de maandag zouden overslaan. Daarnaast was ook Aston Martin niet van de partij. Dat betekende dat zeven teams wél in actie kwamen tijdens deze openingsdag in Catalonië, te weten Mercedes, Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Alpine en Cadillac. Williams heeft de nieuwe FW48 niet op tijd af weten te krijgen en treedt deze week niet op Barcelona. Mercedes opende al vroeg het bal, gevolgd door Audi en Alpine. De baan was nog enigszins nat na nachtelijke regenbuien, maar de omstandigheden verbeterden naarmate de testdag vorderde.

In de ochtendsessie kwamen veel oud-rookies als eerste in actie. Kimi Antonelli maakte direct veel meters namens Mercedes, gevolgd door Gabriel Bortoleto voor Audi en Franco Colapinto voor Alpine. Toch kropen ook enkele F1-routiniers achter het stuur. Tienvoudig racewinnaar Valtteri Bottas reed voor Cadillac, dat met een speciale camo-livery naar Barcelona afreisde. De eerste proefrondjes verliepen grotendeels probleemloos, al doken op sociale media wel beelden op van rode vlaggen. Bortoleto en Colapinto zouden tegen het einde van de ochtendsessie beiden één keer tot stilstand zijn gekomen. Naar verluidt overkwam Liam Lawson later hetzelfde.

Hadjar snel in ochtendsessie

In de ochtendsessie klokte Isack Hadjar, die namens Red Bull in actie kwam, de snelste tijd. Antonelli en Colapinto volgden op gepaste afstand. Uiteraard zijn deze testsessies weinig representatief voor de daadwerkelijke pikorde; alle teams werken hun eigen programma af. Zo lopen ook de bandenkeuzes in Barcelona sterk uiteen. Red Bull rijdt vrijwel exclusief op de zachtste compounds. Esteban Ocon noteerde namens Haas de meeste ronden op maandagochtend; de Fransman passeerde 67 keer de startstreep.

In de middag vond bij enkele teams een rijderswissel plaats. Zo maakte Kimi Antonelli plaats voor teamgenoot George Russell. Waar sociale media in de ochtenduren nog bol stonden van rondetijden en analyses, bleef het gedurende de middag opvallend stil vanaf het circuit. Naar verluidt hield de Formule 1 streng toezicht op pottenkijkers op en rond het circuit. Een illegale livestream die ’s ochtends nog data vanaf het circuit uitzond, werd eveneens onderschept. De omstandigheden gingen er wel op vooruit; waar het ’s ochtends behoorlijk fris was op het Circuit de Barcelona-Catalunya, kwam in de middag het zonnetje naar buiten.

Wat betreft de betrouwbaarheid van de nieuwe bolides – en de nieuwe motoren – verliep de eerste testdag voorspoedig. Volgens Valtteri Bottas kampten alle teams weliswaar met de nodige problemen, maar dat viel te verwachten bij een dergelijke vuurdoop. Naar verluidt wisten zowel Mercedes als Haas meer dan honderd ronden te voltooien met respectievelijk de W17 en de VF-26. De Silberpfeile maken gebruik van hun eigen fabrieksmotor, terwijl Haas vertrouwt op een Ferrari-krachtbron. Red Bull en Racing Bulls, die beide met een nieuwe, eigen aandrijflijn rijden, zouden eveneens ruim vijftig ronden hebben afgelegd.

