Pierre Gasly kreeg vrijdag te horen dat hij zijn podiumplaats in de GP van Monaco terugkrijgt. Door meerdere tijdstraffen van de FIA zakte de Franse coureur in eerste instantie terug in de eindklassering, maar nadat Alpine in beroep ging tegen de beslissingen van de stewards, werden die straffen ongeldig verklaard. In de paddock in Barcelona kan Gasly alsnog een bescheiden feestje vieren met teambaas Flavio Briatore.

Alpine plaatste naar aanleiding van het besluit van de FIA meerdere video’s op sociale media. Zo is te zien hoe Pierre Gasly feestviert met de monteurs, maar ook met Briatore. Hij zocht tevens Isack Hadjar op, die door de uitspraak van de stewards zijn plek op het ereschavot heeft verloren. De Red Bull-coureur is teruggezakt naar P4 en moet nog wachten op zijn eerste podiumplaats met de Oostenrijkse renstal.

‘Merci Beaucoup’

In een aparte video reageert de Fransman op zijn zesde podium in de Formule 1 en zijn derde voor Alpine. “De beslissing is gevallen: we hebben de derde plaats in Monaco teruggekregen”, aldus een dolblije Gasly. “Ik wil het team ontzettend bedanken, maar ook de fans, de monteurs, de ingenieurs – eigenlijk kan ik de hele wereld wel bedanken”, lachte hij uitgelaten. “De afgelopen dagen waren behoorlijk intens, zeker direct na afloop van de race. Het was een enorme teleurstelling om de derde plaats te verliezen, maar het team heeft zich hard gemaakt en bewezen dat we geen regels hebben overtreden.”

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“We zijn als derde over de finish gekomen en nu hebben we ook de bijbehorende punten terug”, vervolgde hij trots. “Ik weet niet zo goed hoe we dit nu gaan vieren; we hadden niets gepland staan”, zei hij terwijl hij vragend om zich heen keek. “Natuurlijk is het jammer dat we de officiële ceremonie hebben moeten missen, maar we hebben gelukkig wel de WK-punten terug. Hopelijk vinden we in de komende dagen nog wat tijd om het podium te vieren. Merci beaucoup.”

Happy to hear the news 💌 pic.twitter.com/jE1lwrTGnG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

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