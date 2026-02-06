Williams was als enige team niet aanwezig tijdens de besloten shakedown in Barcelona. Om kostbare ontwikkelingstijd te besparen en te kunnen investeren in latere upgrades, moest het team de eerste tests noodgedwongen uitzitten. Teambaas James Vowles hield echter met een schuin oog de eerste meters van de concurrentie in de gaten; tijdens de season launch van Williams op dinsdag deelde hij zijn bevindingen.

Williams was de enige deelnemer die niet verscheen tijdens de eerste privétests op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Waar enkele concurrenten al honderden ronden afwerkten, bleef de Britse formatie op de thuisbasis in Grove. Inmiddels heeft het team wel het doek getrokken van de gloednieuwe FW48 én hebben coureurs Alex Albon en Carlos Sainz een eigen shakedown afgewerkt op het circuit van Silverstone.

Ondanks de afwezigheid in Barcelona heeft James Vowles de resultaten nauwlettend gevolgd. Na de presentatie van de FW48 reageerde hij tegenover de pers op de optredens van de verschillende motorfabrikanten. “Ik ben erg onder de indruk van Red Bull, vooral wat betreft de krachtbron”, aldus Vowles. “Vanaf nul een volledig nieuwe aandrijflijn ontwikkelen, die vervolgens ook nog zo betrouwbaar blijkt, is indrukwekkend. Goed gedaan”, complimenteerde hij de concurrentie.

‘Mercedes is altijd sterk’

“De consistentie van Ferrari viel eveneens op”, richtte hij zijn blik op de Italiaanse renstal. “Misschien is de pure snelheid nog een heikel punt, maar de consistentie is vanaf het begin weer zeer indrukwekkend.” Tot slot nam hij Mercedes onder de loep, de motorleverancier van Williams. De aandrijflijn van de Silberpfeile maakte veruit de meeste meters in Barcelona. “Mercedes is altijd sterk”, reageerde Vowles. “Ze zijn bijzonder bekwaam in het toepassen van reglementswijzigingen en het leveren van een robuust en betrouwbaar pakket. Als je al één dag na de start van de tests een racesimulatie kunt doen, is dat bijzonder indrukwekkend.”

Ondanks het missen van de eerste testsessie heeft Vowles zijn vertrouwen uitgesproken in het naderende seizoen. Hij gelooft niet dat Williams nadeel zal ondervinden van deze tegenslag. “Ik had veel liever wel in Barcelona gezeten”, gaf hij toe. “Dat was het doel, dat was wat we wilden bereiken, maar het is niet gelukt. Onze virtuele tests waren echter succesvol en het simulatorwerk van Sainz en Albon verliep ook goed. Daarbij hebben we het geluk dat Mercedes breed vertegenwoordigd was in Barcelona.” Mercedes, McLaren en Alpine testten de nieuwe krachtbron uitvoerig. “We beschikken dus over behoorlijk wat informatie”, besloot Vowles. “Met nog eens zes testdagen in Bahrein is er wat mij betreft geen sprake van een achterstand.”

