Max Verstappen verloor zondag het kampioenschap aan Lando Norris. De Nederlander won op dominante wijze de GP van Abu Dhabi, maar omdat de Britse McLaren-coureur zijn podiumplaats wist te verdedigen, kwam hij uiteindelijk als eindwinnaar uit de bus. Na afloop werd Verstappen gevraagd naar een kostbare fout eerder in het seizoen: de beruchte botsing met George Russell in Barcelona. Daar was hij echter allerminst van gediend.

Lando Norris werd met een minimale marge van twee punten tot wereldkampioen gekroond. Criticasters van Max Verstappen grijpen daardoor gretig terug op eerdere misstappen van de Nederlander. Zo wezen verschillende cynici op de GP van Barcelona, waar Verstappen in een moment van pure frustratie bewust tegen de Mercedes van George Russell botste. Hij kreeg een tijdstraf en kwam uiteindelijk niet verder dan P10. “Alle seinen sprongen op rood”, verklaarde hij later.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie in Abu Dhabi werd Verstappen opnieuw geconfronteerd met het incident in Barcelona. “Had hij daar nu extra spijt van?”, luidde de vraag. “Je vergeet al het andere wat er dit seizoen is gebeurd”, sneerde hij richting de journalist in kwestie. “Je hebt het alleen maar over Barcelona.” De Nederlander liet een ongemakkelijke stilte vallen. “Je zit daar nu met zo’n stomme grijns op je gezicht”, vervolgde hij lichtelijk geïrriteerd. “Maar ook dat hoort bij racen. Je leert ervan. In de tweede seizoenshelft heb ik ook genoeg vroege kerstcadeaus gekregen (van McLaren, red.). Een kampioenschap wordt beslist over 24 races.”

