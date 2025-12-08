Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg gelooft dat Max Verstappen komend seizoen zomaar van team zou kunnen wisselen. Als Red Bull niet sterk aan de start verschijnt bij de nieuwe reglementen, verwacht Rosberg dat Verstappen zonder aarzeling voor het beste beschikbare team kiest. Volgens de Duitser heeft de Nederlander de luxe om te gaan waar hij maar wil.

Verstappen sloot het jaar af met een overtuigende zege in de laatste race van het seizoen, maar Lando Norris scoorde nét genoeg punten om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. Met de ingrijpende nieuwe reglementen van volgend jaar kan het veld er totaal anders uitzien. Teams die nu vooraan staan kunnen terugvallen, terwijl anderen juist onverwachts een sprong naar voren kunnen maken. Rosberg verwacht dan ook dat Verstappen geen seizoen zonder titelgevecht zal accepteren. “Hij zal zien hoe het jaar begint en dan mogelijk overstappen naar het team met de beste auto”, zei Rosberg bij Sky Sports F1. “Hij kan kiezen. Ik denk dat hij een beetje ongeduldig gaat worden. Hij wil blijven winnen en dat vijfde wereldkampioenschap pakken.”

Met de compleet nieuwe reglementen voor 2026 staat de Formule 1 op een kantelpunt. Geen enkel team kan er zeker van zijn volgend jaar weer vooraan te staan, en dat betekent dat Verstappen volgens Rosberg opties heeft om zijn toekomst zorgvuldig te overwegen. Red Bull begint aan de nieuwe regels met een volledig eigen motor, ontwikkeld in samenwerking met Ford. Een sprong in het diepe die zowel briljant als uitdagend kan uitpakken. Toch houdt Rosberg een slag om de arm: “Als ik nu iets zou moeten voorspellen, denk ik dat het die kant op kan gaan. Maar het is nog vroeg. Laten we geduldig zijn. Red Bull kan volgend jaar zomaar weer het dominante team zijn.”

