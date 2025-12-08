De verwachtingen waren – met name vanuit Red Bull-fans – hooggespannen voor het team van Mercedes in Abu Dhabi. George Russell bevond zich namelijk met zijn vierde startplaats vlak achter de drie titelrivalen in een sleutelpositie voor de ontknoping van het kampioenschap. De Brit speelde uiteindelijk geen rol van betekenis, maar hoopt dat daar volgend seizoen verandering in komt: ‘Hopelijk kunnen we volgend jaar alle twee vechten voor de kroon’.

George Russell reed lange tijd in niemandsland rond tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, voordat hij als vijfde over de finishlijn reed. De Mercedes-coureur speelde zo geen enkele rol tijdens de titelstrijd vooraan, al zorgde hij – samen met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli – er wel voor dat Mercedes achter McLaren in het constructeurskampioenschap eindigde.

“Dat was een erg zware race voor ons vanavond”, concludeert Russell zelf ook in Abu Dhabi. “We hadden moeite om het tempo te vinden waarmee we de koplopers gedurende de hele Grand Prix konden bedreigen. Ik had een slechte start en zakte terug naar P6; ik haalde Alonso weer in en pakte P5, maar vanaf dat moment was het een eenzame avond.” Ondanks de teleurstellende race is de Brit blij met de tweede plaats bij de constructeurs voor zijn renstal: “Het zijn vier uitdagende jaren geweest in dit tijdperk van de grondeffectauto’s.”

Russell daagt Norris alvast uit

Russell staat tot slot ook nog even stil bij de wereldtitel van Lando Norris, de coureur waarmee hij samen in 2019 in de Formule 1 debuteerde. “We hebben zo lang samen geracet en hij verdient deze titel meer dan wie ook. Hopelijk kunnen we volgend jaar op het circuit strijden om de titel van 2026!”

