Ondanks de P9 en P10 in de tweede vrije training vandaag, kijken Max Verstappen & Co tevreden terug op deze vrijdag in Spanje.

“Ik ging een beetje wijd in bocht 10 terwijl ik bezig was met mijn snelle ronde voor VT2”, zegt Max Verstappen. “Maar verder heb ik geen schokkende dingen te melden.” De Nederlander lijkt zich niet druk te maken om zijn negende plaats. “Over het algemeen hebben we een goede dag gehad. De auto lijkt competitief.”

Ondanks het uitstapje in de bocht is Verstappen positief over de verandering van bocht 10: “Over één ronde is het beter. Je gaat harder en het is leuker om te rijden.” Wel voorziet Verstappen enige problemen tijdens de race. “Om in te halen is het misschien wel slechter geworden.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Perez is minder positief over zijn trainingssessies. “Het was lastig vandaag”, zegt de ervaren Mexicaan. “Vanavond moeten we wat dingen begrijpen en snelheid vinden, vooral over één ronde. Onze snelheid op de long runs is beter, maar er staat werk voor de boeg.”

Hoewel Verstappen tevreden is met zijn auto weet hij ook dat hij zaterdag geen garanties heeft. “Hoe competitief we morgen zijn is altijd de vraag”, zegt hij. “Natuurlijk wil je jezelf altijd verbeteren, dus morgen moeten we gewoon zorgen dat we bovenin meedoen. Ik heb er zin in.”