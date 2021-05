Onvermijdelijk, zo noemt Red Bull-teambaas Christian Horner de werving bij de concurrentie van goed motorpersoneel. Ben Hodgkinson van Mercedes werd al naar Milton Keynes gelokt en hij neemt nog eens vijf Mercedes-collega’s mee naar Red Bull.

In het spoor van Hodgkinson maken vijf mensen de overstap van Brackley naar Milton Keynes, zo werd gisteren bekend. Steve Blewett wordt directeur van Power Unit Production, Omid Mostaghimi gaat Electronics and ERS leiden, Pip Clode doet dat voor Mechanical Design ERS, Anton Mayo wordt de baas Power Unit Design ICE en Steve Brodie komt aan het hoofd van ICE Operations.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei vorige week al niet verrast te zijn dat de rivaal komt shoppen in Brackley. “Ze zitten in Engeland en zijn logischerwijs op zoek naar Engelse engineers, we vissen allemaal in dezelfde vijver.

“We zitten 50 kilometer verderop, net als wij hebben zij met een reden er voor gekozen om hun motoren in Engeland te bouwen”, aldus Horner vandaag. “Dat is omdat het meeste talent zich in Engeland bevindt. Het idee dat we straks zowel motor als chassis op de campus hebben, is enorm aantrekkelijk.”

En de op te zetten motortak van Red Bull is in trek, zo merkte ook Horner. Liefst 600 sollicitaties kwamen er al binnen. “We zijn vereerd met het aantal aanmeldingen, we beginnen vanaf nul en het is belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Daarin hebben we al succes gehad, daar komt nog Honda-personeel bij dat we overnemen zodra Honda vertrokken is.”

