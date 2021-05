Lewis Hamilton heeft op vrijdag de snelste tijd genoteerd tijdens de tweede vrije training. Met een 1.18.170 bleef hij zijn teamgenoot Valtteri Bottas voor die een 1.18.309 noteerde. Charles Leclerc was met 1.18.335 knap derde.

Na de snelste te zijn geweest in VT1, was Bottas ook de eerste om in de tweede vrije training een tijd te noteren. De Fin begon rustig, maar had niet veel ronden nodig om zijn tijd van vanochtend te verbeteren. Uiteindelijk was het echter Lewis Hamilton die de vrijdag afsloot met de snelste tijd op het scorebord.

Strategisch gezien had vrijwel iedereen in Spanje dezelfde plannen. Alle teams besloten direct de baan op te rijden bij de start van de tweede vrije training om 15:00. Allemaal besloten ze ook dat op de medium band te doen. Een half uur later stonden bijna alle auto’s op de zachte band. Alleen Aston Martin deed nog een run op de mediums.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

De sessie werd in de eerste tien minuten kort verstoord door een virtuele safety car. Carlos Sainz was wijd gegaan in bocht 9 en verloor een deel van het body work van zijn Ferrari over de hoge curbs. Niet veel later ging ook Yuki Tsunoda wijd in dezelfde bocht, wat de Japanner een klein technisch probleem opleverde.

Max Verstappen sloot de vrije training af als negende. Zijn teamgenoot Sergio Perez werd tiende. Verstappen brak zijn snelle ronde af na een kleine fout en zette daarna niet meer aan. Opvallend genoeg reden de Red Bulls wederom de minste ronden van alle teams. In VT1 reed alleen de in de grindbak gestrande Robert Kubica er minder. Wel werden er meer ronden gereden dan vanochtend.