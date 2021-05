Valtteri Bottas heeft VT1 in Spanje als snelste afgesloten. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya is de Fin nipt sneller dan Max Verstappen, Lewis Hamilton volgt op P3.

Geen wintertest in Barcelona dit jaar en dus hebben de teams net wat meer werk voor de boeg tijdens deze eerste sessie in Spanje. Het is Nikita Mazepin die als eerste de aandacht opeist wanneer hij enkele minuten na het begin van VT1 spint. Na wat zoeken zet hij zijn Haas in de achteruit en kan de Rus zijn weg zonder problemen vervolgen. Niet veel later beschadigt Max Verstappen zijn voorvleugel op de sausage curbs in bocht 7, hij krijgt snel een nieuw exemplaar gemonteerd. Later zal ook Vettel wat van zijn voorvleugel verliezen op dezelfde plek.

Lees ook: Verstappen: ‘Mercedes-motor nog steeds beter’

Zoek niet naar Kimi Räikkönen en George Russell in de uitslag van de eerste training in Spanje. De Fin en Brit staan hun auto af aan respectievelijk Robert Kubica en Roy Nissany, ontwikkelingscoureurs voor Alfa Romeo en Williams. Kubica eindigt op P19, Nissany rijdt de zeventiende tijd. Later vandaag nemen Räikkönen en Russell weer plaats in hun bolide.

De sessie van Kubica zit er bovendien voortijdig op nadat hij de Alfa Romeo in het grind naast de vernieuwde bocht 10 parkeert. Na een kortstondige rode vlag krijgen we aan het einde van de sessie de snelle runs te zien. Uiteindelijk is het Valtteri Bottas die VT1 in Spanje als snelste afsluit. Met een 1:18.504 is hij 0.033 sneller dan Verstappen.

Lewis Hamilton, Lando Norris en Charles Leclerc vervolledigen de top vijf. Na een moeilijk weekend in Portugal vergaat het de Aston Martin-coureurs beter tijdens de eerste training in Barcelona. Vettel, die deze week met de updates rijdt, klokt de achtste tijd, zijn teamgenoot de tiende.

© Formula 1

Lees ook: Winkelman valt in voor pitreporter Plooij: ‘Ik doe het op mijn eigen manier’