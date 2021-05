Rick Winkelman neemt dit weekend voor Ziggo Sport de honneurs waar als pitreporter, na Jack Plooij’s positieve coronatest. Het is voor Winkelman een terugkeer in een hem zeer bekende wereld, maar uiteraard onder heel andere (corona-)omstandigheden. “Ik ga Jack niet nadoen, ik doe het op mijn eigen manier.”

Rick, wanneer hoorde je dat je moest invallen?

“De zondag van de Grand Prix van Portugal. Toen ik ’s ochtends binnenkwam om de uitzending voor te bereiden, werd ik even apart genomen. Het was toen nog niet duidelijk wat er allemaal zou gebeuren. Wanneer ik hoorde dat ik ook echt moest gaan, weet ik niet precies, maar het was vanaf het begin duidelijk dat de kans groot was.”

Het is alweer een tijdje geleden dat je pitreporter voor RTL was. Wanneer was je voor het laatst bij een Grand Prix?

“Ik ben sowieso eigenlijk altijd naar de wintertest blijven gaan – met uitzondering van dit jaar – en bijvoorbeeld de donderdagen op Spa. De weekenddagen zelf zit ik natuurlijk in Hilversum commentaar te geven bij de vrije trainingen. Wat ik heel graag doe, hoor, begrijp me niet verkeerd. Het is wel lang geleden dat ik een heel Grand Prix-weekend heb gedaan. Ik was bij RTL al wat eerder gestopt, maar denk dat de laatste keer in 2008 of 2009 was voor RaceReport. De laatste keer dat ik bij de Formule 1 was, was in 2020 bij de wintertest, hier in Barcelona. Dat was tot deze week zelfs mijn laatste vlucht!”

En dan kom je hier terug en is het, net als de echte wereld, door corona ook een hele andere Formule 1-wereld.

“Ja, het is apart. Ik heb altijd een soort gecombineerd werk gehad in de Formule 1: televisie, print en nog wat radiodingen. Dan zie ik jullie staan, de Nederlandse pers, of buitenlandse collega’s die ik nog van vroeger ken, maar jullie kunnen nu met corona de paddock niet in. Ik heb wel respect voor hoe jullie als vaste Formule 1-volgers toch steeds verhalen weten te maken. Maar ik zie nu ook pr-mensen van teams die ik ken in de hospitality zitten, maar daar mag ik vanwege corona dan weer niet naar binnen! Terwijl ik normaal juist naar de wintertest of mediadagen ga om contacten te onderhouden. Als je hier loopt, lijkt het net een wintertest, zo zonder publiek en met zo’n lege paddock. Dat is best vreemd.”

Je doet dit weekend gewoon het commentaar bij de trainingen, maar dan vanaf locatie. Voegt het een extra dimensie toe dat je er bent?

“Ja, je kan het toch voelen en ruiken. Ik heb het geluk dat ik veel coureurs heb kunnen spreken, dan kom je wat meer in het gevoel en de modus dan je normaal zit, denk ik. Aan de andere kant zitten informele gesprekken er dus niet in. Ik doe het commentaar vanuit het hokje van waaruit Olav Mol de race doet. Een container met een tafeltje, opgezet door de jongens die vorige week voor Olav de boel in de hotelkamer hebben opgezet. Briljant hoe die technici dat doen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Iedere pitreporter heeft z’n eigen stijl. Voor wie je niet kent uit je RTL-jaren, wat probeer jij de kijkers mee te geven?

“Ik denk dat ik hetzelfde doe als met mijn commentaar, namelijk proberen veel informatie te geven. Zeker bij een training kan dat, daar zit niet echt een spanningsboog in. Bij een NASCAR-race, of welke race ook, heb je een hele andere opbouw van je verhaal. Bij trainingen geef ik veel informatie om mensen op gang te brengen voor het weekend. Dat werkt goed, want er wordt goed naar gekeken.”

Wat de coureursinterviews betreft: krijgen we wat we gewend zijn van Ziggo Sport, of geef je je eigen invulling eraan?

“Nou, ik ben geen Jack, dus ik zal geheid op een andere manier vragen stellen of een aantal andere vragen stellen dan Jack, maar anderzijds ook vragen stellen die Jack ook gesteld zou hebben. Nogmaals: ik ben Jack niet, dus het zou raar zijn als ik Jack ging nadoen. Dat werkt ook niet. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat niet leuk vinden omdat ze Jack gewend zijn, maar Jack is er in Monaco weer!”

Voor de coureurs is Jack ook een bekend gezicht. Ben je in dat opzicht, ondanks dat je het eerder hebt gedaan, the new guy?

“Bij Max Verstappen natuurlijk niet, en een aantal anderen ken ik ook wel. Wat ik leuk vind voor Jack, is dat Esteban Ocon vanzelf vroeg: ‘Waar is Jack?’. Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel heb ik het verteld. Bij Ricciardo was het deel van het item, al weet ik niet of dat de uitzending haalt! Ze weten wel allemaal dat Jack er niet is. Ik heb een beetje het idee dat door al dat gedoe met corona de hele Formule 1-paddock wat meer naar elkaar toegroeit.”

Je mist door je invalbeurt zondagavond wel NASCAR.

“Dat doet Ronald van Dam deze keer. NASCAR doet echter 38 races in een jaar, en dit is een hele goede reden om er eentje te missen.”

Je hebt natuurlijk met budgetten te maken, maar zou je vaker weer naar een Grand Prix willen?

“Ja, al zou ik niet meer alle Grands Prix willen doen, hoor! Maar als ik nu zeg: ‘ik wil naar de wintertest’ of ‘ik wil naar de mediadag van die Grand Prix’, kan dat eigenlijk altijd. Dat bevalt me heel goed. Zolang dat kan, ben ik helemaal blij.”

