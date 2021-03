Seizoensgids Plooij: Over zijn debuut, Braziliaanse pistolen en de Saudische gevangenis

In de Preview Special, de jaarlijkse seizoensgids van FORMULE 1 Magazine, vertelt pitreporter Jack Plooij dit jaar per locatie over de eigenaardigheden op en naast het circuit. Over pistolen in São Paulo en hoe hij kortstondig in Saudi Arabië in de bak zat. “Ik ben benieuwd naar de GP daar, ik vind het wel eng.”

Plooij werkt al meer dan 20 jaar samen met Olav Mol en zal ook komend jaar voor Ziggo Sport alle Grands Prix gaan afwerken. Een van zijn eerste Grands Prix destijds was die van Canada, in Montreal. “Ik had de deal gemaakt met één voorwaarde: ik wilde vooraf graag oefenen. Op donderdagochtend kom ik bij het ontbijt met mijn shirtje aan. Olav vraagt: ‘Wat is dat nou?’ Ik zeg: ‘We gaan oefenen.’ Waarop Olav zeg: ‘Flikker toch op met dat oefenen! Jij wilde graag pitreporter zijn, veel plezier!'”

De twee zijn sindsdien altijd samen op pad en maken nog weleens wat mee. “Tijdens één van de GP’s in Brazilië werden Olav en ik een keer met een pistool uit onze auto gedwongen. Olav zat een andere bestuurder een beetje te irriteren. Dat bleek iemand van de politie te zijn die de kruising blokkeerde en opeens uit de auto sprong met een pistool in de hand.”

“Ik dacht: die gaat schieten en scheet in mijn broek. Olav was best wel brutaal. Die zei: ‘Toe dan. Wat moet je nou, omdat je met zo’n ding loopt?’” Het liep uiteindelijk met een sisser af maar Plooij kwam voor zijn F1-loopbaan ook al vaak in de miljoenenstad en weet: “São Paulo is gevaarlijk.”

Koop voor nog veel meer anekdotes, geordend per GP-locatie, de Preview Special van FORMULE 1 Magazine. Met daarin alles wat je moet weten om voorbereid aan het seizoen te beginnen. Teams, coureurs, auto’s, de kalender en analyses vooraf van Rob Kamphues en Renger van der Zande. Olav Mol, Robert Doornbos en Vitantonio Liuzzi geven hun voorspellingen en we hebben nog portretten van McLaren-mastermind James Key en Nikita Mazepin.