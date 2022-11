Kevin Magnussen heeft voor een grote verrassing gezorgd door pole te pakken voor de sprintrace in Brazilië. Door de nieuwe regels rondom de sprintrace, krijgt de Deen zijn eerste pole ook in de boeken toegewezen. Max Verstappen was tweede in de deels verregende sessie, terwijl de kwalificatie in het water viel voor een boze Charles Leclerc (tiende).

Uitslagen GP São Paulo 2022 - Kwalificatie