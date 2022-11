Kevin Magnussen heeft vriend, vijand én zichzelf verbaasd door in de verregende kwalificatie pole te pakken voor de sprintrace in Brazilië. Bij Ferrari leek de bom ondertussen te barsten met kopman Charles Leclerc die nog tijdens de sessie verhaal ging halen aan de pitmuur na een verkeerde gok van de Scuderia.

Magnussen deed zo in zekere zin ‘een Hülkenbergje’, in navolging van zijn vermoedelijke nieuwe teamgenoot in 2023: Nico Hülkenberg, die in 2010 voor een grote verrassing zorgde door pole te pakken op Interlagos. De Duitser profiteerde toen van een in de slotminuten opdrogende baan. Magnussen sloeg juist met zijn eerste Q3-rondje toe, vlak voordat George Russell voor een rode vlag zorgde.

Tijdens die rode vlag begon het harder te regenen, waardoor Magnussens 1:11.674 genoeg was voor pole. “Waar staan we?”, vroeg hij engineer Mark Slade na zijn eerste run. “Eerste, maat!”, was het antwoord, ook tot ongeloof van Magnussen zelf: “Je maakt een grap! Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld, man! Maar het is nog geen tijd om te feesten”, wilde hij niet op de feiten vooruitlopen.

Tijdens de rode vlag begon het echter harder te regenen. Toen de baan weer werd vrijgegeven, was duidelijk dat snellere tijden er niet meer in zaten en begon het ook bij Magnussen te dagen. De Deen klauterde nog voor het eind van Q3 uit zijn auto en viel zijn feestvierende monteurs in de armen, terwijl teambaas Günther Steiner buiten een vreugdedansje deed.

Leclerc is link

Verderop in de pitstraat was het minder gezellig aan de Ferrari-pitmuur. Leclerc kwam nog voor het vallen van de vlag verhaal houden nadat de Scuderia blunderde met de strategie. Nadat er eerder in Q1 al geen banden voor hem klaarstonden, stuurde Ferrari hem in Q3 als enige op intermediates naar buiten voor de eerste run. En was vervolgens te laat om hem na één rondje naar binnen te roepen en te switchen.

Leclerc was daarna dus kansloos na de rode vlag. Zijn radioberichten aan het team, spraken boekdelen. “Heeft iedereen op slicks al een vliegende ronde gedaan?”, wilde hij weten. Toen zijn engineer antwoordde dat dit het geval was – en hij dus tiende stond – droop Leclercs stem van het sarcasme: “Schitterend, gasten. F**king schitterend…”

Russell heeft geluk

Tussen Magnussen en Leclerc in werden de andere plekken in de top tien volgemaakt door Max Verstappen, Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, de Alpine-rijders, Lewis Hamilton en Sergio Pérez. Russell eindigde ondanks dat hij op knullige wijze voor de rode vlag zorgde dus als derde. Hij stuiterde door het grind, maar bleef er alsnog in staan toen hij probeerde zijn auto weer in het rechte spoor te spinnen.

De sessie verliep verder zonder grote incidenten, ondanks het verraderlijke weer. Op de tijdenlijst vinden we met Magnussen dus een Haas bovenaan terug, maar ook de laatste plek wordt ingenomen door het Amerikaanse team. Magnussens teamgenoot Mick Schumacher bleef op de twintigste plek steken. Geen goed nieuws voor de Duitser die zijn plekje zo goed als zeker kwijtraakt aan Hülkenberg.

Uitslagen GP São Paulo 2022 - Kwalificatie