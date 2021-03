Kalender compleet: Formule 1 voor derde Grand Prix naar Portimão

De Formule 1 keert ook dit jaar terug in Portugal, op 2 mei zal op het circuit van Portimão de Grand Prix van Portugal verreden worden. Daarmee is de laatste open plek op de kalender gevuld voor komend seizoen.

Het circuit in de Algarve mocht vorig jaar oktober de Formule 1 weer verwelkomen na een jarenlange afwezigheid. Daar werden 27.000 fans bij toegelaten, er wordt nu nader onderzocht of er dit jaar fans bij de race mogen zijn. “Onze prioriteit ligt bij de veiligheid van ons personeel en de gemeenschappen die we de komende weken zullen bezoeken”, aldus de F1 in een persbericht.

“We zijn erg blij dat we weer gaan racen in Portimão na het grote succes van vorig jaar”, aldus F1-baas Stefano Domenicali. “Ik wil iedereen bedanken, de promotor en de Portugese overheid in het bijzonder voor hun harde werk. We hebben vorig jaar laten zien dat we 17 races op een veilige manier hebben kunnen organiseren, ik hoop dat we in Portimão de fans kunnen verwelkomen.”

Het F1-circus reist komende week af naar Bahrein voor de wintertest van 12 tot 14 maart. Van 26 tot 28 maart wordt daar ook de openingsrace afgewerkt. De tweede Grand Prix staat geprogrammeerd voor 16 tot 18 april alvorens er dus naar Portugal wordt gevlogen.

